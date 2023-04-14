فلوريدا تحظر الإجهاض بعد 6 ستة أسابيع من الحمل

وقع حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، الخميس، على قانون يحظر غالبية عمليات الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، بعد أن وصف البيت الأبيض الإجراء بأنه "خطِر ومتطرف".

وقال ديسانتيس في بيان: "نحن فخورون بدعم الحياة والعائلة في ولاية فلوريدا".

وبموجب القانون، يحظر على النساء الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، ما عدا إن كان الحمل يشكل خطرًا على صحة الأم، أو نتيجة اغتصاب أو سفاح القربى ولا يتجاوز 15 أسبوعًا، أو كان الجنين غير قابل الحياة.