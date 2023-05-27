سيف سلطان هندي قتله البريطانيون يباع بـ 17.4 مليون دولار

بيع سيف سلطان مملكة "ميسور" الواقعة في جنوب الهند بين عامي 1782 و1799، والذي قتل على يد الجيش البريطاني، مقابل 14 مليون جنيه إسترليني (17.4 مليون دولار) في مزاد أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت شبكة "CNN" اليوم الجمعة، إن "السلطان تيبو، ذاع صيته في القرن الـ18 للدور القيادي الذي اضطلع به في الحروب التي دارت رحاها بجنوب الهند، وقد حصل على لقب (نمر ميسور) جراء الشراسة التي دافع بها عن مملكته".

وأفاد بيان صادر عن دار "بونهامز" للمزادات بأن "السيف الذي عثر عليه في غرفة نوم السلطان، حقق مبيعه 7 أضعاف ما توقعه القائمون على المزاد سابقًا، محطمًا بذلك الرقم القياسي لمبيع قطعة هندية وإسلامية في مزاد".