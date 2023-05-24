عرض أربع تحف من آثار اليمن القديم للبيع في مزاد عالمي باسكتلندا

كشف باحث وخبير يمني في علم الآثار، اليوم الأربعاء، عن بيع 4 قطع أثرية من آثار اليمن في مزاد عالمي باسكتلندا، الأسبوع المقبل.

وقال الخبير اليمني عبدالله محسن، في منشور على صفحته على "فيسبوك": "في منتصف آخر يوم من مايو/ أيار الجاري، تدشن دار ليون وتورنبول الشهيرة مزاد "تشكل عبر الزمن"، وتضع أهم قطعة أثرية فيه على غلاف كتالوج المزاد، وتصفها بأنها من أبرز ما تم عرضه في المزاد.

وأضاف: "رأس مرمر من سبأ (اليمن) " سبق ونُشرت صورته في كتاب "كنوز من اليمن القديم على الطريق الأسطوري لمملكة سبأ" في العام 1997، وكان في السابق مع مقتنيات جامع الآثار الفرنسي الشهير فرانسوا أنتونوفيتش "الذي قضى معظم طفولته في القاهرة، قبل أن يؤسس معرضه في باريس".