انتقدت المغنية الكندية سيلين ديون، استخدام أغنية شهيرة لها في تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.

وقال حسابها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنها لم توافق مسبقاً على استخدام أغنية "My Heart Will Go On" التي غنتها في فيلم "تيتانيك"، خلال تجمع انتخابي لترامب في مونتانا.

وأوضح "هذا الاستخدام غير مصرح به بأي حال من الأحوال، ولا تؤيد سيلين ديون هذا الاستخدام أو أي استخدام مماثل".

وتم تشغيل الأغنية ومقطع الفيديو الخاص بسيلين ديون في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق في بوزيمان بولاية مونتانا يوم الجمعة على الشاشة الكبيرة بالقرب من المسرح.

وحول ذلك، سخر عدد من الناشطون من استخدام ترامب لموسيقى مستمدة من فيلم عن سفينة غارقة.

وتشتهر ديون، الحائزة على جائزة جرامي 5 مرات، بهذه الأغنية. وبحسب ما ورد، فقد رفضت الغناء في حفل تنصيب ترامب في يناير كانون الثاني 2017 عندما تولى الرئيس السابق منصبه بعد فوزه في انتخابات 2016.

وأقام ترامب التجمع يوم الجمعة لدعم مرشح جمهوري لمجلس الشيوخ.

وفي ذلك التجمع، هاجم ترامب نائبة الرئيس والمرشحة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي كاملا هاريس على المستوى الشخصي بينما انتقدها لعدم إجراء مقابلات أو عقد مؤتمرات صحفية كبرى منذ أن أصبحت المنافسة له على منصب الرئيس بعد قرار الرئيس جو بايدن عدم خوض انتخابات الرئاسة المقبلة.