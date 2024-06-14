سيلين ديون تعود للفن بعد معاناة صحية طويلة

تستعد الفنانة الكندية سيلين ديون للعودة إلى الفن بأداء جديد، بعد معاناة صحية طويلة، إثر إصابتها بمتلازمة الشخص المتصلب (SPS).

وقالت ديون بابتسامة تغمر وجهها: "عملنا بجد لإعداد هذا العرض في لاس فيغاس، لأنني عدت.. سأكون على المسرح ولا أستطيع الانتظار".

وكانت سيلين ديون تحدثت عبر "إنستغرام" في ديسمبر 2022، عن معاناتها الصحية بالقول: "تم تشخيص إصابتي باضطراب عصبي نادر".

وبعد ذلك الإعلان، انسحبت من جولتها العالمية، وغابت عن الأضواء.

ووفقاً لموقع "بي بي سي"، تعاني سيلين من متلازمة الشخص المتصلب (SPS)، وهو اضطراب عصبي يسبب تشنج العضلات.

ووصفت سيلين كيف شعرت بالضيق عندما بدأت تلاحظ تغيرات في صوتها في أثناء الجولة، "كان الأمر غريبًا، مثل التشنج البسيط".

ورغم أن الجمهور لم يكن يعرف بمعاناتها، إلا أن سيلين كانت تشعر بالضغط لإبقاء العرض مستمرًا، "كان من المستحيل أخذ إجازة".