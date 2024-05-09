اغتصبوا أطفالاً.. الكشف عن تطورات قضية عصابة "تيك توك" في لبنان

ادّعى القضاء اللبناني على 12 متهمًا في ملف عصابة "تيك توك" المتورطين بأعمال إجرامية بينها اغتصاب قُصّر في لبنان والخارج، وذلك بعد مرور أسبوع على الحادثة التي هزّت الرأي العام.

وتضمن طلب الادعاء إلى قاضي التحقيق تعميم مذكرات التوقيف على الإنتربول فور صدورها، وذلك كمرحلة أولية من بينهم 5 موقوفين، بحسب المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان طانيوس السغبيني.

وأفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبناني بأن طلب الادعاء تضمن إرسال طلبي مساعدة قضائية إلى دولتين عربية وأوروبية، يشتبه بأن يكون كل من بيتر نفاع، وبول معوشي، فيهما.