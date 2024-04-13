كيف احتفل المسلمون في العالم بعيد الفطر؟ (صور)

احتفل المسلمون حول العالم بعيد الفطر المبارك، من خلال طقوس وعادات متنوعة، ساهمت في تعزيز الألفة والتسامح وتوثيق التعايش المجتمعي.

إندونيسيا

بدأت احتفالات العيد المعروفة باسم "ليباران" في إندونيسيا في الليلة التي سبقت صبيحة العيد، حيث انغمس الناس في التسوق في اللحظة الأخيرة، بينما احتفل الحشود على أصوات الطبول والمفرقعات النارية، كما أوقدوا المشاعل وحملوها في الشوارع في بعض أنحاء البلاد.

باكستان

تشابه الأمر في باكستان، حيث سافر معظم الناس الذين يعملون في مدن أخرى إلى بلداتهم الريفية، وهو تقليد يسمى "موديك" أو العودة إلى الوطن.