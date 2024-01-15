"إندبندنت": ارتفاع مقلق في الوفيات المرتبطة بالكحول بين البريطانيات

كشفت بيانات إحصائية عن ارتفاع عدد النساء اللاتي يستسلمن للأمراض المرتبطة بالكحول بشكل كبير في السنوات الأخيرة في المملكة المتحدة، ما يؤدي لزيادة مقلقة في الوفيات بينهن.

وأظهرت الأرقام التي نشرها تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، زيادة كبيرة بنسبة 37% في عدد الوفيات بين النساء بسبب هذه الظاهرة، حيث ارتفعت من 2399 وفاة في العام 2016 إلى 3293 في العام 2021.

وتشير الأبحاث الحديثة أيضًا إلى أن النساء البريطانيات سجلن المرتبة الأولى في الإفراط في شرب الخمر بين 33 دولة، إضافة إلى أن ما يقرب من ثلثي طالبي الدعم عبر الإنترنت من الجمعيات الخيرية هم من النساء، وأكثر من نصفهم يطلبون المساعدة في القضايا المتعلقة بالكحول.