وفاء عامر تعلن إصابتها بعارض صحي وتطلب من جمهورها الدعاء

أعلنت الفنانة المصرية وفاء عامر، إصابتها بكسر في كتفها بعد 3 أشهر فقط من إصابتها بكسر في قدمها، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وقالت وفاء عامر في منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "أحبائي في الله، في أقل من 3 أشهر اتكسرت مرة قدمي، ومن ٥ أيام كسر في الكتف.. من فضلكم ادعولي أوي بجد وأعتذر عن الرد".

وفي سياق مختلف، كشفت وفاء عامر مؤخرا، تفاصيل خلافها مع مواطنتها الفنانة ريم البارودي، مشيرة إلى أن التواصل بينهما انقطع منذ 14 شهرًا؛ بسبب اتهام الأخيرة لها بـ"تخليها عنها في أزمتها الأخيرة في خلافها مع الإعلامية ريهام سعيد".