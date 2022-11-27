ما مصير الأطفال في ظل إساءة معاملتهم؟

كل إساءة إلى طفل تعني انتزاع البراءة من روحه وتشتيت مستقبله، لأنه سوف يحمل في حقيبته ندوب الإساءة المطبوعة بالحبر الناري على دماغه، كما قال ميركو باديالي: "كل طفل يجب أن يحمل علامة تقول: عامله برفق فهو يحمل أحلامًا".

والأطفال والمراهقون فئة عمرية معرّضة لاضطراب الإجهاد ما بعد الصدمة، خاصةً إذا تعرضوا لأحداث مرهقة أو مؤلمة. حاليًا تشير التقديرات إلى أن ثلاثة أرباع الأطفال قد تعرضوا لأحداث يمكن أن تسبب اضطراب الإجهاد ما بعد الصدمة، مثل إساءة معاملة الأطفال. ومن بين هؤلاء الأطفال المعرضين يصاب ثلثهم فقط باضطراب الإجهاد ما بعد الصدمة. فماذا يحدث للأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة؟.

من المعروف أن إساءة معاملة الأطفال يمكن أن تشوّه عملية النمو العصبي وتغير الطريقة التي ينضج بها دماغ الطفل، وقد ينتج عن هذا الخلل قصور معرفي قد يستمر حتى مرحلة البلوغ ويتميز بمشاكل في الانتباه أو الذاكرة أو اللغة أو التطور الفكري.