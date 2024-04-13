رابعة الزيات لـ"إرم نيوز": لم يصلني أي رأي سلبي على دوري في "نظرة حب"

في البداية، تحدثت الزيات عن تجربة التمثيل الأولى لها وكواليسها، وقالت: "تجربة التمثيل في مسلسل نظرة حب هي الأولى التي أظهر من خلالها بعمل تمثيلي، مغامرة جديدة لم تكن غريبة عليّ، إذ لعبتُ دور الإعلامية، وهي شخصيتي المهنية الحقيقية، فكان نوعا ما سهلا، ولم أشعر بالغرابة من خلال المشاركة في هذه التجربة، هذه الخطوة التمثيلية الأولى وصلتني عنها أصداء وردود أفعال إيجابية للغاية، ولم يصلني أي رأي سلبي حولها؛ لأنني لعبت دور الإعلامية، وهو الأمر الذي لم يخلق مجالا للجدل، فهي شخصيتي الإعلامية التي أظهر بها في برنامجي بالأسلوب والحوار والطريقة نفسها، مع بعض الجدية، خصوصا في محاورتي رجال السياسة خلال الأحداث، وهو ما يختلف عن محاورتي للفنانين والشخصيات المجتمعية المؤثرة، لذا كان من الضروري التحلي بالجدية في شخصية الإعلامية، إذ إن طبيعة الأسئلة والدور نفسه فرضت علي القيام بذلك خلال أحداث المسلسل".

وتابعت متحدثة عن الأصداء وردود الأفعال حول التجربة: "الحمد لله ردود الأفعال كانت إيجابية للغاية، ووصلتني الآراء والانطباعات الجيدة عن تجربتي التمثيلية الأولى من خلال مسلسل نظرة حب، وأنا سعيدة بهذه التجربة، التي كانت جديدة بالنسبة لي وشعرت بأنها خطوة مختلفة".

وعمّا إذا كانت ستكرر تجربة التمثيل في أعمال فنية مستقبلية، قالت: "من الممكن أن أكرر التجربة خصوصا أنني أعتبر مشاركتي في مسلسل نظرة حب الفاتحة أو البداية لخوض غمار تجربة التمثيل من خلال أعمال أخرى، لكنني لا أضع فكرة التمثيل في حساباتي؛ لأن تجربة مسلسل نظرة حب كانت حالة خاصة تناسبت معي بكل الأحوال من خلال ظهوري بشخصية الإعلامية، وهي بالفعل شخصيتي الواقعية. ليس لدي قرار داخلي لدخول التمثيل، لكن ليست هناك أبواب مغلقة بالنسبة لي في حال وجدت عروضا تمثيلية مناسبة تشبهني وتشبه مسيرتي الإعلامية، وتكون إضافة لي ولتطوري المهني وحالتي الإعلامية؛ لأنني أحب خوض تجارب جديدة، والتمثيل والدراما هما بالفعل شغفي بالفعل، ونوع من أنواع الفنون التي أحبها".