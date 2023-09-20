دراسة: نصف البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يدركون ذلك

كشفت دراسة حديثة بأن نصف البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يدركون إصابتهم، رغم المخاطر الكبيرة المترتبة على تجاهل المرض، وعدم الحصول على العلاج المناسب.

وتناولت صحيفة "واشنطن بوست" دراسة لمنظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن ارتفاع ضغط الدم، المعروف باسم "القاتل الصامت"، يتسبب بأكثر من 10 ملايين حالة وفاة يمكن تجنبها، مؤكدة إمكانية "تجنب الإصابة بنوبات قلبية وسكتات دماغية من خلال الوقاية من أسباب هذه الأمراض القاتلة".

ويحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يكون الضغط في الأوعية الدموية للشخص مرتفعًا جدًا، وكلما ارتفع زادت صعوبة عمل القلب لضخ الدم عبر الجسم، وزادت احتمالية تلف نظام القلب والأوعية الدموية، وفي حال ترك ارتفاع ضغط الدم دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب وتلف الكلى.

وبحسب الدراسة، التي نشرت في مجلة The Lancet، يُعاني واحد من كل ثلاثة بالغين في جميع أنحاء العالم من ارتفاع ضغط الدم، لكن معظم الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة لا يحصلون على علاج مناسب.