دراسة: تحويل الدهون البيضاء إلى البنية يقلل ارتفاع ضغط الدم‎

أثبت باحثون أن تحويل الدهون البيضاء إلى الدهون البنية المعروفة بقدرتها على إرخاء الأوعية الدموية، يساعد على تقليل ارتفاع ضغط الدم.

ويقول الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها تمهد الطريق لعلاجات موجهة لارتفاع ضغط الدم وغيره من الاضطرابات الأيضية مثل السمنة والسكري من النوع الثاني.

وتلعب الأنسجة الدهنية المحيطة بالأوعية الدموية PVAT دورًا مهمًا كمنظِّم لتوتر الأوعية الدموية، وهي الدهون المترسبة حول الأوعية الدموية التي تطلق عوامل تتحكم في الانكماش والاسترخاء.

وفي الدراسة الجديدة، التي نشرتها دورية Physiology الأمريكية، قام الباحثون بتحفيز التحول إلى اللون البني في ذكور الفئران واكتشفوا أن التأثير المضاد للتقلصات لـ PVAT فُقد في الفئران المصابة بارتفاع ضغط الدم غير المعالجة، التي أظهرت زيادة في قوة الأوعية الدموية وضغط الدم.

ويقول الباحثون إن أبحاثهم يمكن أن تمهد الطريق لتطوير علاجات مستهدفة تحمي الأنسجة الدهنية المحيطة بالأوعية الدموية، ويمكن أن تساعد مرضى ارتفاع ضغط الدم، إلى جانب أولئك الذين يعانون من حالات ذات صلة بخلل في الأنسجة الدهنية PVAT، مثل "الاضطرابات الأيضية لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة ومرض السكري من النوع 2".