طفل يخطف الأنظار وهو بين يدي مجندة سعودية (فيديو)

خطفت صورة تُظهر مجندة من منسوبات وزارة الدفاع السعودية وهي تحتضن طفلًا قادمًا على متن سفينة إجلاء سعودية من السودان إلى جدة الأنظار في مواقع التواصل الاجتماعي.

وانشغلت مواقع التواصل، بالصورة التي ظهرت فيها المجندة وهي تحمل الطفل الصغير، أثناء ترتيب عمليات إجلاء الرعايا القادمين من السودان على خلفية المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية فيديو للمجندة وهي تحتضن الطفل لحظة وصوله إلى جدة.