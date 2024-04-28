يزن 80 قيراطا.. نانسي عجرم ترتدي ماسة نادرة

وفي وقت سابق أعلنت Tiffany&Co عن اختيارها للنجمة نانسي عجرم كأول امرأة عربية من بين سفيراتها، حيث شاركت مؤخراً بإطلاق مجموعة مجوهرات Blue Book 2024 Celeste Collection الذي أقيم في بيفرلي هيلز بحضور صديقات وأصدقاء الدار من النجوم العالميين أمثال: أنيا تايلور-جوي، وريس ويذرسبون، وروزي هنتنغتون وايتلي، وإميلي بلانت، وآشر، وأوليفيا وايلد، وفالنتينا فيرير.. الذين تزينوا جميعاً بقطع مجوهرات فاخرة تحمل توقيع الدار.