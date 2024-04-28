يزن 80 قيراطا.. نانسي عجرم ترتدي ماسة نادرة
ظهرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم وهي ترتدي ثوباً أسود حمل توقيع Alexander McQueen، وتزينه ماسة نادرة يبلغ وزنها أكثر من 80 قيراطاً.
وشاركت نانسي في حفل نظمته دار Tiffany&Co في كاليفورنيا بمناسبة إطلاق مجموعتها الجديدة من المجوهرات.
ونشرت نانسي عبر صفحتها على منصة إنستغرام مجموعة صور مشيرة إلى هذه المناسبة الاستثنائية التي سمحت لها بأن تتزين بعقد Lucida Star الذي يتوسطه حجر ماسي نادر يفوق وزنه 80 قيراطاً. وقد نسقته مع أقراط ماسية وخاتم سوليتير يزينه حجر ماسي يفوق وزنه 12 قيراطا.
وفي وقت سابق أعلنت Tiffany&Co عن اختيارها للنجمة نانسي عجرم كأول امرأة عربية من بين سفيراتها، حيث شاركت مؤخراً بإطلاق مجموعة مجوهرات Blue Book 2024 Celeste Collection الذي أقيم في بيفرلي هيلز بحضور صديقات وأصدقاء الدار من النجوم العالميين أمثال: أنيا تايلور-جوي، وريس ويذرسبون، وروزي هنتنغتون وايتلي، وإميلي بلانت، وآشر، وأوليفيا وايلد، وفالنتينا فيرير.. الذين تزينوا جميعاً بقطع مجوهرات فاخرة تحمل توقيع الدار.