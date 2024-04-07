"يوتيوب" يعتذر من نانسي عجرم.. فما السبب؟

اضطرت منصة يوتيوب للاعتذار من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد أن خسرت نحو 600 مليون مشاهدة من إجمالي أكثر من 3 مليارات مشاهدة على قناتها في المنصة.

وتزامنت خسارة نانسي المليونية مع نجاح أغنيتها الأخيرة "مشكلتك الوحيدة" التي حققت أكثر من مليوني مشاهدة حتى الآن.

وعقب الخسارة الكبيرة أصدرت منصة يوتيوب بيانا رسميا لتوضيح اللبس المحيط بالمعلومات التي جرى تداولها حول خسارة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لمئات الملايين من المشاهدات على قناتها الرسمية على اليوتيوب.

وأعلنت المنصة في بيانها عن اعتذارها عن الخطأ الفني الحاصل وأشارت إلى إعادة المشاهدات بعد تصحيح الخطأ.

ووفق معلومات فإن نانسي عجرم ليست الوحيدة التي تعرضت لهذا النوع من المشاكل، إذ ذُكرت أسماء فنانين عالميين آخرين مثل ريهانا، بيونسي، وذا ويكند، ما أثار غضبا واسعا بين الجماهير الذين عبّروا عن رفضهم ما وصفوه بـ"السرقة الإلكترونية".

وتجاوزت مشاهدات نانسي عجرم على يوتيوب 3.5 مليار مشاهدة لأكثر من 300 فيديو، ما جعلها تحتل صدارة المتابعات في لبنان على المنصة.

وتمتلك الفنانة اللبنانية أكثر من 7.91 مليون مشترك في قناتها الرسمية، متفوقة بأكثر من مليون مشترك على النجمة السورية أصالة نصري.