أول دولة إسلامية تعلن عدم ثبوت رؤية هلال شوال

أعلنت إندونيسيا أن يوم السبت الموافق 22 نيسان/ أبريل هو أول أيام عيد الفطر، لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس.

ويترقب المسلمون مساء اليوم، نتائج تحري هلال شهر شوال لمعرفة موعد عيد الفطر.

وحسب المعطيات الفلكية يصادف عيد الفطر يوم الجمعة الموافق 21 نيسان/ أبريل الجاري، إلا أن إمكانية رؤية الهلال غير ممكنة في العديد من الدول العربية والإسلامية.