محكمة الاستئناف الكويتية ترفض إطلاق سراح حليمة بولند

قررت محكمة الاستئناف الكويتية، الاثنين، حجز قضية الإعلامية حليمة بولند إلى جلسة 9 يونيو/حزيران الجاري، للحكم بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وقالت صحيفة "الراي" المحلية، إن المحكمة رفضت طلب إخلاء سبيل بولند، بعد أن استمعت إلى مرافعة المحامين.

وذكر حساب "المجلس" الإخباري الكويتي، أن قرار المحكمة شمل أيضاً خصم بولند في القضية، على الرغم من تقديم الطرفين تنازلاً ضد بعضهما البعض.

وكانت بولند التي تقدمت عبر محاميتها بطعن في حكم محمة الجنايات، تأمل أن يقود التنازل إلى إخلاء سبيلها، لحين البتّ في القضية التي تحتاج ثلاث مراحل تقاضي قبل أن يصبح الحكم فيها قطعياً.