السعودية.. قصة أميرة شابة لتشجيع المواطنين على التقدم لوظائف متميزة

تعرض منصة توظيف سعودية جديدة، حكايات وقصصًا ناجحة لشابات من المملكة، بينهن أميرة، نجحن في الحصول على وظائف مرموقة؛ في مسعى لتشجيع باقي السعوديات على البحث عن فرص وظيفية متميزة يمكن الوصول لها أسوة بتلك الأميرة ومواطناتها.

وتعمل الأميرة ليان آل سعود في وظيفة رئيس تخطيط الحلول، في مختبر التسريع السعودي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد تم اختيار قصتها وعدد محدود من قصص ناجحة أخرى لموظفات سعوديات في منظمات دولية.

وتم استلهام تلك القصص وعرض صور بطلاتها في منصة "دولي" الجديدة التي أطلقتها وزارة الخارجية السعودية على هامش مؤتمر دولي تستضيفه الرياض حالياً؛ بهدف تشجيع السعوديين والسعوديات وتسهيل تقدمهم لوظائف في المنظمات الدولية.

وتقول الأميرة ليال، عن تفاصيل وظيفتها: "أنا أعمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عامين تقريبًا، حيث أطبق بعض المهارات التي اكتسبتها خلال مسيرتي التعليمية والمهنية مثل تعزيز المشاركة المجتمعية والابتكار".