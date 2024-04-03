أسماء جلال لـ"إرم نيوز": "أشغال شقة" قريب من الجمهور وهذا سر نجاحه
تعد الفنانة المصرية أسماء جلال إحدى مفاجآت الموسم الرمضاني الجاري، بعد تميزها اللافت في مسلسل "أشغال شقة"، التي قدمت البطولة النسائية خلاله، حيث تعد المرة الأولى التي تقدم فيها عمل كوميدي، كما أن المسلسل نال إشادات واسعة خلال وبعد عرضه.
تحدثت أسماء خلال حوار لـ "إرم نيوز" عن تفاصيل مشاركتها في المسلسل، وأنها كان من المفترض أن تشترك في رمضان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي قدمته زميلتها سلمى أبو ضيف، إلا أنه تغير الأمر واختارت المشاركة في "أشغال شقة".
حدثينا عن تجربتك في أول عمل كوميدي لك "أشغال شقة"؟
تجربة مرعبة، كنت قلقة للغاية من تقديم هذا اللون الجديد علي، كما أنني تعجبت كثيرا من ترشيحي لهذا الدور، خاصة وأنني لم أقدم أي أعمال كوميدية من قبل، بعكس كافة أبطال العمل الذين لديهم خبرة في الأعمال الكوميدية، لكنني سعيدة بالتجربة للغاية.
رغم هذا الخوف.. ما الذي دفعك للموافقة عليه؟
في الحقيقة عندما قرأت السيناريو قلت أن هذا العمل لا يرفض، المسلسل كتب بشكل مميز للغاية من خالد وشيرين دياب، ويتحدث عن واقع ملموس في كل الأسر المصرية، وهي مشاكل الزوجة مع حماتها، والأمهات الجدد اللواتي ليس لهن خبرة في التعامل مع الأطفال، كما أن الكوميديا بالمسلسل تعتمد على المواقف، فلا تحتاج إلى اصطناع الضحك أو إيفيهات، كل هذه عوامل جعلتني لا أستطيع رفض هذا العمل.
كان من المقرر تقديمك مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" لكنك اعتذرت عنه وقدمت "أشغال شقة".. ما التفاصيل؟
وافقت على تقديم مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة لأن عرضه كان مقررا قبل موسم رمضان، ولكن بسبب بعض الظروف تأجل العرض إلى رمضان، الأمر الذي دفعني للاعتذار عنه للتفرغ لمسلسل "أشغال شقة".
هل تابعت ردود الأفعال حول المسلسل؟
بالطبع، وسعيدة للغاية بهذا الكم الهائل من الإشادات، وسعادة الجمهور بالعمل، واستخدام بعض الجمل فيه على مواقع التواصل من خلال "الكوميك، والمميمز"، كما أن رؤية الجمهور بأن المسلسل يمثل طيف واسع منهم، وأن معاناة الأم حديثة الولادة عاشوها من قبل بحذافيرها أمر أسعدني للغاية.
وماذا عن شعورك بعد كل الإشادة به ونجاحه في النصف الأول من رمضان؟
سعيدة جدًّا به، وهو عمل جيد للغاية، وعندما شاهدته اكتشفت أن العمل مناسب أكثر لـ سلمى أبو ضيف، وهي قدمته بشكل جيد للغاية، وسعيدة بنجاحها وبنجاح كل فريق العمل.
المسلسل تعرض لانتقادات من مصلحة الطب الشرعي بسبب مشهد أكل الكبد البشري.. ما تعليقك؟
هذا المشهد من المشاهد المقربة لقلبي، حيث إننا دخلنا في نوبة ضحك هستيري أثناء تصويره، وكنا نخشى ألا ينال إعجاب الجمهور، ولكن الحمد لله تصدر الترند لأيام، وبالنسبة للانتقادات التي وجهت له فنحن نعتذر إن كان ضايق الطب الشرعي، ولكن في رأيي هذا أمر لا يحدث في الحقيقة، هو مشهد خفيف الظل قدمناه وتفاعل معه الجمهور.
كما أن هناك اتهامات للمسلسل باقتباس الفكرة من عمل آخر.. ماذا عنها؟
لم نقصد أبدا أن يكون المسلسل مأخوذا عن فيلم "مرحبا يا زوجتي العزيزة"، ولكن بعد الانتقادات شاهدت الفيلم واكتشفت أنه بالفعل هناك تشابه في الفكرة، ولكن المسلسل أتت فكرته من صديقة لمخرج ومؤلف العمل خالد دياب، تعاملت مع 60 مساعدة منزل، ودارت بينهم مواقف كوميدية.
قدمت من قبل بطولة مشتركة.. هل آن الوقت لتقديم البطولة المطلقة؟
هذا الأمر لا يشغلني نهائيا، ولا أفكر به، أنا أجتهد في عملي وهذه ترتيبات يدبرها الله عز وجل، ولكنني أرى أن الأمر ما زال مبكرا قليلا على تحمل مسؤولية عمل كامل بمفردي، ولكنني سعيدة بالبطولة المشتركة مع نجوم كبار مثل هشام ماجد.