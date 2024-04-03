أسماء جلال لـ"إرم نيوز": "أشغال شقة" قريب من الجمهور وهذا سر نجاحه

تعد الفنانة المصرية أسماء جلال إحدى مفاجآت الموسم الرمضاني الجاري، بعد تميزها اللافت في مسلسل "أشغال شقة"، التي قدمت البطولة النسائية خلاله، حيث تعد المرة الأولى التي تقدم فيها عمل كوميدي، كما أن المسلسل نال إشادات واسعة خلال وبعد عرضه.

تحدثت أسماء خلال حوار لـ "إرم نيوز" عن تفاصيل مشاركتها في المسلسل، وأنها كان من المفترض أن تشترك في رمضان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي قدمته زميلتها سلمى أبو ضيف، إلا أنه تغير الأمر واختارت المشاركة في "أشغال شقة".

حدثينا عن تجربتك في أول عمل كوميدي لك "أشغال شقة"؟

تجربة مرعبة، كنت قلقة للغاية من تقديم هذا اللون الجديد علي، كما أنني تعجبت كثيرا من ترشيحي لهذا الدور، خاصة وأنني لم أقدم أي أعمال كوميدية من قبل، بعكس كافة أبطال العمل الذين لديهم خبرة في الأعمال الكوميدية، لكنني سعيدة بالتجربة للغاية.

رغم هذا الخوف.. ما الذي دفعك للموافقة عليه؟

في الحقيقة عندما قرأت السيناريو قلت أن هذا العمل لا يرفض، المسلسل كتب بشكل مميز للغاية من خالد وشيرين دياب، ويتحدث عن واقع ملموس في كل الأسر المصرية، وهي مشاكل الزوجة مع حماتها، والأمهات الجدد اللواتي ليس لهن خبرة في التعامل مع الأطفال، كما أن الكوميديا بالمسلسل تعتمد على المواقف، فلا تحتاج إلى اصطناع الضحك أو إيفيهات، كل هذه عوامل جعلتني لا أستطيع رفض هذا العمل.