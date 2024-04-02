يسرا اللوزي توضح لـ"إرم نيوز" موقفها من الإجهاض بعد مسلسل "صلة رحم"

تحدثت الفنانة المصرية يسرا اللوزي في مقابلة خاصة مع "إرم نيوز" عن أحدث تجاربها الدرامية مسلسل "صلة رحم" الذي انتهى عرضه منذ أيام ضمن أعمال الـ15 حلقة التي جرى عرضها خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك.

وشاركت يسرا بطولة العمل مع الفنان إياد نصار وأسماء أبو اليزيد ونخبة من الممثلين، من بينهم: محمد جمعة، سلوى محمد علي، عابد عناني و نبيل نورالدين من تأليف محمد هشام عبية واخراج تامر نادي.

وفي البداية قالت يسرا اللوزي عن المشاركة بشخصية "ليلى" وتجربة مسلسل "صلة رحم" وما أثاره موضوع المسلسل من ضجة وجدل: "كنت متوقعة من البداية أن يجذب المسلسل وموضوعه المختلف الجمهور، لكنني لم أتوقع هذه الضجة التي حدثت والأصداء الإيجابية وردة الفعل القوية التي وصلتني عن العمل والدور الذي ظهرت به".

صعوبات العمل والأمومة

وكشفت يسرا اللوزي الصعوبات بين شقي عملها بالتمثيل وبين الحياة الأسرية والأمومة قائلة: "ليس هناك تعطيل أو تضارب بين الشقين، لكنني أبذل مجهودا مضاعفا بكل تأكيد من أجل التوازن بين حياتي الأسرية والأمومة والاهتمام ببيتي وكذلك الحضور تمثيليا بأعمال وأدوار قوية وهامة، وهذا أمر طبيعي على أي أم تعمل بمجال التمثيل خصوصا أنه من الضروري أن تكون هناك مساعدات من الجانب الأسري والدعم الكبير الذي أتلقاه من والدتي وزوجي".

وأضافت: "زوجي يهتم بالأبناء كنوع من الواجب الأسري له كأب وليس كمساعدة لي وأحترم ذلك للغاية في زوجي والدعم والمساندة المقدمة لي، فأنا وهو نتشارك في كل الأشياء الخاصة بحياتنا الأسرية ولولا ذلك لم أكن لأستطيع الحضور بأعمال تمثيلية بشكل مستمر، وكذلك والدتي وبعض أصدقائي الذين يحضرون بدلا مني مع بناتي وأشكرهم جميعا من خلال هذه المقابلة".