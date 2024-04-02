يسرا اللوزي توضح لـ"إرم نيوز" موقفها من الإجهاض بعد مسلسل "صلة رحم"
تحدثت الفنانة المصرية يسرا اللوزي في مقابلة خاصة مع "إرم نيوز" عن أحدث تجاربها الدرامية مسلسل "صلة رحم" الذي انتهى عرضه منذ أيام ضمن أعمال الـ15 حلقة التي جرى عرضها خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك.
وشاركت يسرا بطولة العمل مع الفنان إياد نصار وأسماء أبو اليزيد ونخبة من الممثلين، من بينهم: محمد جمعة، سلوى محمد علي، عابد عناني و نبيل نورالدين من تأليف محمد هشام عبية واخراج تامر نادي.
وفي البداية قالت يسرا اللوزي عن المشاركة بشخصية "ليلى" وتجربة مسلسل "صلة رحم" وما أثاره موضوع المسلسل من ضجة وجدل: "كنت متوقعة من البداية أن يجذب المسلسل وموضوعه المختلف الجمهور، لكنني لم أتوقع هذه الضجة التي حدثت والأصداء الإيجابية وردة الفعل القوية التي وصلتني عن العمل والدور الذي ظهرت به".
صعوبات العمل والأمومة
وكشفت يسرا اللوزي الصعوبات بين شقي عملها بالتمثيل وبين الحياة الأسرية والأمومة قائلة: "ليس هناك تعطيل أو تضارب بين الشقين، لكنني أبذل مجهودا مضاعفا بكل تأكيد من أجل التوازن بين حياتي الأسرية والأمومة والاهتمام ببيتي وكذلك الحضور تمثيليا بأعمال وأدوار قوية وهامة، وهذا أمر طبيعي على أي أم تعمل بمجال التمثيل خصوصا أنه من الضروري أن تكون هناك مساعدات من الجانب الأسري والدعم الكبير الذي أتلقاه من والدتي وزوجي".
وأضافت: "زوجي يهتم بالأبناء كنوع من الواجب الأسري له كأب وليس كمساعدة لي وأحترم ذلك للغاية في زوجي والدعم والمساندة المقدمة لي، فأنا وهو نتشارك في كل الأشياء الخاصة بحياتنا الأسرية ولولا ذلك لم أكن لأستطيع الحضور بأعمال تمثيلية بشكل مستمر، وكذلك والدتي وبعض أصدقائي الذين يحضرون بدلا مني مع بناتي وأشكرهم جميعا من خلال هذه المقابلة".
جدل المسلسل
وبالحديث عن الجدل الذي أثاره مسلسل "صلة رحم" ومناقشته لموضوعات وقضايا جدلية من بينها تأجير الأرحام ، قالت يسرا: "لم يكن هناك تفكير في الهجوم على العمل من منطلق إثارة الجدل بسبب المواضيع الشائكة المطروحة فيه قبل انطلاق تصوير العمل، لكننا وصعنا في الحسبان وقت التصوير ضرورة التركيز على كل جملة ومشهد حواري نتحدث فيه والتدقيق على كل كلمة كي لا نتعرض لإساءة الفهم من الجمهور، فكانت هناك حالة كبيرة من التركيز وفقا لتعليمات المخرج تامر نادي الذي استطاع أن يحقق توازنا كبيرا بين كل وجهات النظر، كما أن الأعمال الدرامية ليست دروسا نقدم من خلالها النصائح إنما هي لطرح مواضيع تمس الجمهور وتحذر الناس من خطورتها وفقا للأحداث نفسها والخطوط الدرامية التي تترتب عليها النتائج بكل تأكيد".
وعن سبب ظهورها خلال أحداث مسلسل "صلة رحم" دون مكياج، أوضحت: "كان من الجيد عدم استخدام المكياج لشخصية ليلى خصوصا مع الإجهاد الكبير وقت التصوير، حيث سهل علي هذا الأمر الذهاب إلى بلاتوه التصوير في الوقت المحدد للتصوير دون الذهاب مبكرا من أجل التحضير للمكياج والشعر وما إلى ذلك من عوامل تخص الشكل المادي الملموس".
وعن رأيها بقضية الإجهاض التي تم طرحها بمسلسل "صلة رحم" وهل تراها مقبولة أو مرفوضة .. قالت اللوزي: "الإجهاض موضوع شائك للغاية حتى في الولايات المتحدة الأمريكية هناك ولايات مع الإجهاض وأخرى ضده، حيث يتم استعماله في الكثير من القضايا السياسية هناك، لكن أنا في رأيي الشخصي أي شخص ينهي حياة فهذا حرام وغير مقبول وشيء أساسي، لكن هناك حالات معينة لا بد أن نضعها في الاعتبار وعلى سبيل المثال حالات الاغتصاب التي قد تعرض بعض الفتيات للحمل وهذا أمر غير مقبول أن يتم إقناع الفتاة بعدم القيام بالإجهاض وتقبل المجتمع لها ونظرة الناس كذلك، فهناك أشياء لا بد أن نتحدث عنها بصوت عالٍ ويحدث حولها النقاش من أجل الوصول لحلول تفيد الناس التي تتعرض للأضرار، وأعتقد أن الموضوع يمس حالات فردية وأحيانا يكون حلا مع كل أسف".
أما عن طابع المأساة والكآبة التي حملتها أحداث مسلسل "صلة رحم" والخوف من هذه المغامرة الصعبة في الوقت الذي يحتاج الجمهور فيه لأعمال خفيفة، فأكدت: "كنت قلقة في البداية لكنني تذكرت العام الماضي مسلسل تحت الوصاية وكان عملا كئيبا يحمل طابع الحزن من خلال أحداثه الصعبة وفي العام الماضي شعرت بالاكتئاب ولم تكن لدي الرغبة في مشاهدة أي عمل أشعر من خلاله بالكآبة بل كنت أبحث عن الأعمال الخفيفة والكوميدية".
وتابعت: "لا بد من التنوع في النوعيات الفنية المقدمة من حيث الأعمال الجادة والخفيفة، وبالمناسبة الأعمال الخفيفة اللايت هي أعمال لا يستهان بها خصوصا أن كوميديا الموقف صعبة للغاية، وهذا ليس تقليلا من الأعمال الخفيفة ولكن التنوع مهم للغاية كي يتناسب مع أذواق الناس والجمهور ليختار ما يتناسب معه بناء على حالته المزاجية ورغبته في مشاهدة أي نوعية يريدها".
وفي نهاية الحديث قالت يسرا إنها ستحصل على إجازة لأيام قليلة وذلك بعد المجهود الكبير الذي قامت به في تصوير دورها بمسلسل "صلة رحم" وما حمله من دراما تحمل الكثير من المأساة والكآبة بداخلها، مشيرة إلى أن لديها عروضا تمثيلية جديدة لم تتخذ أي قرارات بشأنها حتى الآن، وأنها ستركز على الخطوات الجديدة عقب انتهاء فترة راحتها وبالتزامن مع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول إجازة عيد الفطر.