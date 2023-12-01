كيف السبيل للتخلص من النفايات الإلكترونية المدمرة للصحة والبيئة؟

ملايين الأطنان من النفايات الإلكترونية

يعد التخلص السليم من الأجهزة الإلكترونية موضوعًا ملحًا في أذهان أولئك الذين يتطلعون إلى العيش بشكل أكثر استدامة وتقليل بصمتهم الكربونية. مع ظهور المزيد من الأجهزة كل عام، فإن ذلك يزيد من كمية النفايات الإلكترونية الناتجة.

وتفيد بعض التقارير بأن كمية النفايات الإلكترونية المتولدة في جميع أنحاء العالم، تبلغ حوالي 54 مليون طن متري. ونظرًا لزيادة القدرة الشرائية وتوافر الإلكترونيات على نطاق واسع، أصبحت النفايات الإلكترونية أسرع تيار النفايات نموًا في جميع أنحاء العالم؛ إذ تشير التقديرات إلى أن كميتها سترتفع بنسبة 30% بحلول عام 2030.

ضرر النفايات الإلكترونية على البيئة والصحة

لماذا أصبحت النفايات الإلكترونية مشكلة أكثر انتشارًا في جميع أنحاء العالم؟ الجواب ببساطة هو أنها تشكل مخاوف بيئية فريدة من نوعها. إذ تحتوي معظم النفايات الإلكترونية على مواد كيميائية خطرة يمكن أن تلوث التربة المحيطة بمواد سامة، مثل: الزئبق، والكادميوم، والبريليوم، والرصاص.

وتدخل هذه المواد الكيميائية إلى التربة والمجاري المائية والهواء، مما يؤدي إلى تلوث البيئات، وبالتالي التأثير سلبًا على حياة الإنسان والبيئة البرية والبحرية. من المهم أيضًا ملاحظة أنه عندما تدخل كميات كبيرة من النفايات الإلكترونية إلى مكبات النفايات، يجب على الشركات المصنعة للأجهزة استخراج المزيد من المواد لبناء أجهزة جديدة.

إلا أن استخراج هذه المواد أصبح أكثر صعوبة، خاصة مع زيادة الطلب على المزيد من الأجهزة الإلكترونية. وعملية الإستخراج والتعدين تؤدي بدورها إلى إنبعاث أكسيد الكربون في الهواء وتلوث البيئة.