"مشروع القرن".. تفاصيل ترميم "هرم منقرع" في مصر

كشف أمين عام المجلس الأعلى للآثار ورئيس الجانب المصري لمشروع "القرن"، الدكتور مصطفى وزيري، تفاصيل المشروع الخاص بترميم هرم منقرع، واصفًا إياه بـ"الضخم".

وأوضح وزيري، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "هرم منقرع كان يحتوي على كساء خارجي من مادة الجرانيت، وسقط جزء منه بجواره منذ حوالي 1000 عام".

وقال: "اتفقنا مع بعثة يابانية وبتمويل منها على دراسة البلوكات، لإعادة كساء هرم منقرع بالجرانيت، فهذا العمل يحتاج لمسوحات ليزر سكان، ودراسات تستغرق عامًا".

وأكد وزيري أن المجلس الأعلى للآثار انتهج ترميم كافة الآثار المصرية وإعادتها إلى رونقها، بالشكل الذي تركه قدماء المصريين، موضحًا أنهم قاموا بذلك في عدة معابد ومسلات في كافة أنحاء مصر.