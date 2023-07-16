ما حقيقة تساقط أحجار هرم الملك سنفرو؟

قالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إن أحجارا من الهرم المنحني للملك سنفرو بمنطقة آثار دهشور، تساقطت أثناء أعمال لتدعيمه بمعدات حديدية.

وتساءل كثيرون حول ما إذا كانت تلك الأحجار قد تساقطت بالفعل، أم إن الأمر كان مجرد إشاعة، على غرار إشاعات كثيرة جرى تداولها، في محطات سابقة.