ما حقيقة تساقط أحجار هرم الملك سنفرو؟
قالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إن أحجارا من الهرم المنحني للملك سنفرو بمنطقة آثار دهشور، تساقطت أثناء أعمال لتدعيمه بمعدات حديدية.
وتساءل كثيرون حول ما إذا كانت تلك الأحجار قد تساقطت بالفعل، أم إن الأمر كان مجرد إشاعة، على غرار إشاعات كثيرة جرى تداولها، في محطات سابقة.
بدورها، نفت وزارة السياحة والآثار المصرية في منشور عبر حسابها في "فيسبوك"، تساقط أي من أحجار الهرم، كما أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، ، أن هذا الأمر عار تماما من الصحة، وأن الهرم آمن وتتم زيارته بشكل طبيعي.
وقوبل النفي بارتياح بين المصريين على منصات التواصل، لا سيما أن الجانب الأثري يحظى بقيمة كبرى لدى المصريين وعشاق الآثار والسياح في مختلف دول العالم.