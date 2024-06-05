"واحد جوج".. كوميديا مغربية نسائية على منصات التواصل

تستعد الفنانة الكوميدية خديجة كوطاي لطرح أحدث أعمالها "واحد جوج" عبر منصات التواصل الاجتماعي في ظل صعوبات واجهها العمل في الإنتاج التقليدي والظهور على القنوات التلفزيونية.

وكشفت الفنانة المغربية في تصريحات للصحافة المحلية أن المسلسل الجديد يتكون من 15 حلقة ويدور في أجواء اجتماعية ضاحكة من خلال مواقف يومية تجمع بين فتاتين تعيشان ظروفًا معيشية مختلفة على نحو يفجر العديد من المفارقات وفي قالب من خفة الظل.

وأوضحت أن العمل يحمل رسائل مهمة بشكل غير مباشر حول المرأة وطبيعة ما تواجهه من أحلام وضغوط في مجتمع اليوم، مشيرة إلى أن الإعلامية ومقدمة البرامج الأمازيغية فرح كرديو تقاسمها البطولة.

وقالت إن المخرج والمنتج المغربي عبد الرحيم مجد هو صاحب فكرة أن تتعاون خديجة مع فرح بعدما شاهد بالصدفة مقطع فيديو يجمعهما عبر مواقع التواصل.