"واحد جوج".. كوميديا مغربية نسائية على منصات التواصل
تستعد الفنانة الكوميدية خديجة كوطاي لطرح أحدث أعمالها "واحد جوج" عبر منصات التواصل الاجتماعي في ظل صعوبات واجهها العمل في الإنتاج التقليدي والظهور على القنوات التلفزيونية.
وكشفت الفنانة المغربية في تصريحات للصحافة المحلية أن المسلسل الجديد يتكون من 15 حلقة ويدور في أجواء اجتماعية ضاحكة من خلال مواقف يومية تجمع بين فتاتين تعيشان ظروفًا معيشية مختلفة على نحو يفجر العديد من المفارقات وفي قالب من خفة الظل.
وأوضحت أن العمل يحمل رسائل مهمة بشكل غير مباشر حول المرأة وطبيعة ما تواجهه من أحلام وضغوط في مجتمع اليوم، مشيرة إلى أن الإعلامية ومقدمة البرامج الأمازيغية فرح كرديو تقاسمها البطولة.
وقالت إن المخرج والمنتج المغربي عبد الرحيم مجد هو صاحب فكرة أن تتعاون خديجة مع فرح بعدما شاهد بالصدفة مقطع فيديو يجمعهما عبر مواقع التواصل.
وأكدت أن لجوءها إلى منصات التواصل جاء رغما عنها حيث كانت تتمنى أن تطل على جمهورها عبر الشاشة بعمل كوميدي، لكنها لم تجد عروضًا مناسبة وحملت بعض المقترحات المقدمة إليها أشياء لا تتناسب مع قيمها ومبادئها، على حد تعبيرها.
وتشرف كوطاي على كتابة "واحد جوج"، فيما يشرف على إخراجها حمزة حميني، وتتولى الإنتاج شركة "إم بغود".
وخديجة كوطاي هي كوميدية شابة من مدينة الدار البيضاء، عُرفت للمرة الأولى إثر مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب الشابة "ستاند أب"، ثم اكتسبت شهرة واسعة من خلال تقديمها مقاطع فيديو كوميدية عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
وكان آخر عمل تلفزيوني شاركت فيه "قيسارية أوفلا" للمخرج رشيد الوالي وعُرض خلال الموسم الرمضاني 2021.