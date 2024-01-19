نجاح مسلسلات مغربية يحفّز قنوات على دبلجتها

تمكنت الدراما المغربية من شد انتباه المشاهد العربي، عندما عرضت قنوات ومنصات عربية مسلسلات مغربية تمت دبلجتها للهجة السورية، في تجربة غير مألوفة فتحت المجال لنقل الأعمال الدرامية النوعية المُنتجة في المغرب خلال السنتين الأخيرتين.

وقامت القنوات ومنصات العرض العربية، بطلب حقوق دبلجة وعرض عدد من المسلسلات المغربية على شاشتها، خصوصا بعد نجاح التجربة الأولى في دبلجة مسلسل "بنات العساس" إلى السورية، تليها مسلسل "قضية العمر"، ثم مسلسل "المكتوب"، وأيضا مسلسل "سلمات أبو البنات".

وساهم هذا النجاح في تحفيز القنوات العربية على اختيارها للإنتاجات الدرامية المغربية وجعلها ضمن باقة برامجها اليومية، مع الدبلجة للهجة السورية، خاصة بعد تفاعل الجمهور العربي بشكل عام مع هاته الإنتاجات التي ذاع صيتها إيجابيا.