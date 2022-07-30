عبدالله عاجل

ظهور رونالدو

استجمام

البرلمان العراقي

آمال ماهر

وسام السويلمي

ويل سميث

أبوبكر العدني
أظهر المزيد

منوعات

"أسد" يقتحم موقع تصوير فيلم Beast للنجم إدريس إلبا
تاريخ النشر: 30 يوليو 2022 18:05 GMT
تاريخ التحديث: 30 يوليو 2022 18:45 GMT

"أسد" يقتحم موقع تصوير فيلم Beast للنجم إدريس إلبا

أصيب طاقم عمل فيلم Beast، من بطولة النجم البريطاني إدريس إلبا، بالذعر بعد أن تمكن أسد من الخروج من قفصه أثناء التصوير. وكشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن

+A -A
المصدر: دعاء عبد المنعم – إرم نيوز

أصيب طاقم عمل فيلم Beast، من بطولة النجم البريطاني إدريس إلبا، بالذعر بعد أن تمكن أسد من الخروج من قفصه أثناء التصوير.

وكشفت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية أن الأسد تسلل إلى موقع تصوير الفيلم؛ مما أثار الذعر بين الأشخاص الموجودين.

وقال مخرج الفيلم بالتاسار كورماكور إن الأسد تمكن من الخروج من قفصه، مضيفا: ”لست متأكدا مما إذا كان مسموحا لي أن أكشف عن هذا، لكن تسلل الأسد في وقت ما وتسبب في القليل من الذعر بين طاقم التصوير، وتم القبض على الحيوان ولم يُصب أحد“.

2022-07-0_PROD-beast-5jpeg

وأوضح كورماكور أنه كان يستعين بأسد حقيقي لتصوير أحداث الفيلم التي يتم تصويرها في جنوب إفريقيا، بعد تلقي المشورة من زميله المخرج أليخاندرو إيناريتو بضرورة الاستعانة بأسد حقيقي بدلا من تقنية CGI (بالرسوم ثلاثية الأبعاد المنشأة عبر الحاسوب).

وأضاف: ”لذلك ذهبت إلى الاستوديو وقلت هل يمكنني الحصول على أسد في موقع التصوير؟، فكانت الإجابة نعم“.

وفي فيلم Beast يلعب ألبا دور الدكتور نيت صامويلز الذي يحاول حماية وإنقاذ ابنتيه من أسد هائج مفترس، بعد أن اصطحبهما في رحلة للأدغال في جنوب أفريقيا، وهناك يجد نفسه وأسرته في مواجهة أسد عملاق مفترس.

2022-07-0_PROD-2547_D002_00098RJPG

ومن المقرر أن يعرض فيلم Beast في دور السينما في 26 أغسطس، ويشارك ألبا في البطولة النجم شارلتو كوبلي والممثلة ليه جيفريز.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play