"أسد" يقتحم موقع تصوير فيلم Beast للنجم إدريس إلبا

أصيب طاقم عمل فيلم Beast، من بطولة النجم البريطاني إدريس إلبا، بالذعر بعد أن تمكن أسد من الخروج من قفصه أثناء التصوير.

وكشفت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية أن الأسد تسلل إلى موقع تصوير الفيلم؛ مما أثار الذعر بين الأشخاص الموجودين.

وقال مخرج الفيلم بالتاسار كورماكور إن الأسد تمكن من الخروج من قفصه، مضيفا: ”لست متأكدا مما إذا كان مسموحا لي أن أكشف عن هذا، لكن تسلل الأسد في وقت ما وتسبب في القليل من الذعر بين طاقم التصوير، وتم القبض على الحيوان ولم يُصب أحد“.

وأوضح كورماكور أنه كان يستعين بأسد حقيقي لتصوير أحداث الفيلم التي يتم تصويرها في جنوب إفريقيا، بعد تلقي المشورة من زميله المخرج أليخاندرو إيناريتو بضرورة الاستعانة بأسد حقيقي بدلا من تقنية CGI (بالرسوم ثلاثية الأبعاد المنشأة عبر الحاسوب).

وأضاف: ”لذلك ذهبت إلى الاستوديو وقلت هل يمكنني الحصول على أسد في موقع التصوير؟، فكانت الإجابة نعم“.

وفي فيلم Beast يلعب ألبا دور الدكتور نيت صامويلز الذي يحاول حماية وإنقاذ ابنتيه من أسد هائج مفترس، بعد أن اصطحبهما في رحلة للأدغال في جنوب أفريقيا، وهناك يجد نفسه وأسرته في مواجهة أسد عملاق مفترس.

ومن المقرر أن يعرض فيلم Beast في دور السينما في 26 أغسطس، ويشارك ألبا في البطولة النجم شارلتو كوبلي والممثلة ليه جيفريز.