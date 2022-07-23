الداعية الكويتي عثمان الخميس يصدر فتوى مفاجئة بشأن الاختلاط في مجموعات الواتساب

أثار الداعية الكويتي المعروف عثمان الخميس، جدلاً واسعاً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بحديثه عن حرمانية الاختلاط بين الشباب والفتيات ضمن مجموعات تطبيق ”الواتساب“.

وجاء حديث الداعية الكويتي حول هذه المجموعات المختلطة رداً على سؤال لأحد الأشخاص عن حكم هذه المجموعات التي يتم إنشاؤها من قبل طلبة الجامعات بقصد الدراسة.

وقال الداعية الخميس في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في ”تويتر“: إنه ”لا يجوز الاختلاط بين طلبة الجامعة الشباب والفتيات عبر مجموعات الواتساب التي يتم إنشاؤها بقصد الدراسة“.

وأضاف أنه ”من الممكن أن يقوم المدرس أو المدرِسة بإنشاء مجموعة فقط لإبلاغ الطلبة والطالبات بأمور تتعلق بالدراسة والحضور، أما تبادل الأحاديث بين الطلبة والطالبات والاختلاط لا يجوز“.

مجموعات الواتساب المختلطة في الجامعة .

.#عثمان_الخميس pic.twitter.com/6Mgy3rqa1t — د. عثمان محمد الحمد الخميس (@othmanalkamees) July 23, 2022

وأثار حديث الداعية الكويتي ردود أفعال مختلفة، من قبل المدونين الذين أيَد بعضهم حديثه ورفضه بعضهم الآخر.

وأبدى المدوِن أشرف نيازي تأييده لحديث الداعية الخميس، وقال ”يمكن للدكتور او الدكتورة وضع قروب خاص بالفتيات و قروب خاص بالاولاد“.

يمكن للدكتور او الدكتورة وضع قروب خاص بالفتيات و قروب خاص بالاولاد . — أشرف نيازي (@Ashne4Nizey) July 23, 2022

وقال آخر يدعى رضوان ”جزاك الله خير شيخنا الفاضل والله أغلب الأمور تبدأ بفعل خير او مصلحه أخرتها تؤدي لمفسده“.

جزاك الله خير شيخنا الفاضل

والله أغلب الأمور تبدأ بفعل خير او مصلحه أخرتها تؤدي لمفسده — (رضًـوٌأّنِ) (@Aborifaq) July 23, 2022

وكتب المهندس مازن البشري ”جزى الله الشيخ عثمان الخميس خير الجزاء وماذكر الشيخ هو مايقوله جميع علماء الأمة من أنكر السنة النبوية فهو كاااااافر“.

جزى الله الشيخ عثمان الخميس خير الجزاء

وماذكر الشيخ هو مايقوله جميع علماء الأمة

من أنكر السنة النبوية فهو كاااااافر — مازن البشري (@mazenalbeshry) July 23, 2022

وعلى الجانب الآخر، استنكر البعض حديث الداعية الخميس، ومنهم المدوِن إبراهيم الذي قال ”الأصل في الأشياء الحل ولا يجوز نقلها إلى تحريم أو غيره إلا بدليل. ليحذر المسلم من التساهل في التحريم أشد من حذره في الإباحة، فالمتساهل في الإباحة في أسوأ الأحوال أفضل من المتساهل في التحريم؛ لأنه باقٍ على الأصل والبراءة الأصلية“.

الأصل في الأشياء الحل

ولا يجوز نقلها إلى تحريم أو غيره إلا بدليل. ليحذر المسلم من التساهل في التحريم أشد من حذره في الإباحة، فالمتساهل في الإباحة في أسوأ الأحوال أفضل من المتساهل في التحريم؛ لأنه باقٍ على الأصل والبراءة الأصلية. — إبراهيم (@gohimo) July 23, 2022

وأشار آخر بأن مجموعات الطلبة تضم أعداد كبير ولا يتجاوز الحديث فيها عن الدراسة، قائلاً ”قروب الجامعة في تلجرام فيه حول 40k مضاف لنقل اخبار الجامعة واوقات التسجيل والحذف واي مشكلة تسأل ويجاوب عليك المشرفين مافيه سوالف اصلآ محد فاضي يسولف واجبات وبحوث ومناقشات يالله تخلص وتنام“.

قروب الجامعة في تلجرام فيه حول 40k مضاف لنقل اخبار الجامعة واوقات التسجيل والحذف واي مشكلة تسأل ويجاوب عليك المشرفين مافيه سوالف اصلآ محد فاضي يسولف واجبات وبحوث ومناقشات يالله تخلص وتنام — jvw9 (@AliALKahtani23) July 23, 2022

ويحظى الشيخ الخميس الذي درس في السعودية فِي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بِالقَصِيم، بجمهور واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع، وله عدة مؤلفات، وعرف عنه إثارته للجدل بسبب بعض الآراء والفتاوى التي يدلي بها.