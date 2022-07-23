جندي

تالا صفوان

انهيار أرضي

مشهور سعودي

جدري القرد

مروضة الثعابين

آمال ماهر

جنسية الخاطف
أظهر المزيد

منوعات

الداعية الكويتي عثمان الخميس يصدر فتوى مفاجئة بشأن الاختلاط في مجموعات الواتساب
تاريخ النشر: 23 يوليو 2022 21:36 GMT
تاريخ التحديث: 23 يوليو 2022 22:05 GMT

الداعية الكويتي عثمان الخميس يصدر فتوى مفاجئة بشأن الاختلاط في مجموعات الواتساب

أثار الداعية الكويتي المعروف عثمان الخميس، جدلاً واسعاً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بحديثه عن حرمانية الاختلاط بين الشباب والفتيات ضمن مجموعات تطبيق

+A -A
المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

أثار الداعية الكويتي المعروف عثمان الخميس، جدلاً واسعاً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بحديثه عن حرمانية الاختلاط بين الشباب والفتيات ضمن مجموعات تطبيق ”الواتساب“.

وجاء حديث الداعية الكويتي حول هذه المجموعات المختلطة رداً على سؤال لأحد الأشخاص عن حكم هذه المجموعات التي يتم إنشاؤها من قبل طلبة الجامعات بقصد الدراسة.

وقال الداعية الخميس في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في ”تويتر“: إنه ”لا يجوز الاختلاط بين طلبة الجامعة الشباب والفتيات عبر مجموعات الواتساب التي يتم إنشاؤها بقصد الدراسة“.

ما لا تعرفه عن الداعية الكويتي عثمان الخميس

وأضاف أنه ”من الممكن أن يقوم المدرس أو المدرِسة بإنشاء مجموعة فقط لإبلاغ الطلبة والطالبات بأمور تتعلق بالدراسة والحضور، أما تبادل الأحاديث بين الطلبة والطالبات والاختلاط لا يجوز“.

وأثار حديث الداعية الكويتي ردود أفعال مختلفة، من قبل المدونين الذين أيَد بعضهم حديثه ورفضه بعضهم الآخر.

وأبدى المدوِن أشرف نيازي تأييده لحديث الداعية الخميس، وقال ”يمكن للدكتور او الدكتورة وضع قروب خاص بالفتيات و قروب خاص بالاولاد“.

وقال آخر يدعى رضوان ”جزاك الله خير شيخنا الفاضل والله أغلب الأمور تبدأ بفعل خير او مصلحه أخرتها تؤدي لمفسده“.

وكتب المهندس مازن البشري ”جزى الله الشيخ عثمان الخميس خير الجزاء وماذكر الشيخ هو مايقوله جميع علماء الأمة من أنكر السنة النبوية فهو كاااااافر“.

وعلى الجانب الآخر، استنكر البعض حديث الداعية الخميس، ومنهم المدوِن إبراهيم الذي قال ”الأصل في الأشياء الحل ولا يجوز نقلها إلى تحريم أو غيره إلا بدليل. ليحذر المسلم من التساهل في التحريم أشد من حذره في الإباحة، فالمتساهل في الإباحة في أسوأ الأحوال أفضل من المتساهل في التحريم؛ لأنه باقٍ على الأصل والبراءة الأصلية“.

وأشار آخر بأن مجموعات الطلبة تضم أعداد كبير ولا يتجاوز الحديث فيها عن الدراسة، قائلاً ”قروب الجامعة في تلجرام فيه حول 40k مضاف لنقل اخبار الجامعة واوقات التسجيل والحذف واي مشكلة تسأل ويجاوب عليك المشرفين مافيه سوالف اصلآ محد فاضي يسولف واجبات وبحوث ومناقشات يالله تخلص وتنام“.

 

ويحظى الشيخ الخميس الذي درس في السعودية فِي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بِالقَصِيم، بجمهور واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع، وله عدة مؤلفات، وعرف عنه إثارته للجدل بسبب بعض الآراء والفتاوى التي يدلي بها.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play