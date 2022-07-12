إحداها عربية.. تعرف على "أفضل" 10 مدن في العالم لعام 2022

احتلت العاصمة الإسكتلندية ”إدنبرة“ المركز الأول كأفضل مدينة في العالم لعام 2022، فيما جاءت مراكش في المرتبة السابعة، لتكون المدينة العربية الوحيدة في قائمة أفضل 10 مدن في العالم، بحسب تصنيف لشركة إعلامية وترفيهية بريطانية.

وجاءت مدينة شيكاغو الأمريكية في المركز الثاني على مؤشر مجلة ”تايم أوت“ الذي يعتمد على استطلاع رأي يشمل أكثر من 20 ألف شخص من مختلف مدن العالم.

وقالت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية الثلاثاء ”لم يقتصر الأمر على جمال إدنبرة الذي احتلت به الصدارة في عام 2022، بل تشتهر المدينة أيضا بمهرجاناتها الفنية الصاخبة ومشهد عشاق الطعام المتزايد.. فقد أشاد السكان المحليون الذين شملهم الاستطلاع بإمكانيات التنزه والمشي في المدينة، فضلًا عن شعورهم الترحيبي الشامل“.

ونقلت الشبكة عن فريق افتتاح محلات تجارية أخيرا، قوله ”لقد كان من المدهش أن نرى مدى تطور المدينة منذ أن كنا أطفالا نشأنا هنا.. إنه لأمر رائع أن نراها تحظى بالتقدير“.

وبينما أشادت قائمة العام الماضي بالأماكن التي حافظت على جمالها خلال الوباء، أكدت ”تايم أوت“ أن العديد من أماكن الترفيه فقِدت خلال العامين الماضيين بسبب الوباء“.

وبحسب التقرير، جاءت مدينة ”ميديلين“ في كولومبيا بالمركز الثالث على القائمة، حيث تشتهر بالحياة الليلية والفنادق والأطعمة الشهية، فيما احتلت مدينة ”غلاسكو“ المرتبة الرابعة لتنوع خيارات الطعام فيها وأجواء المدينة الودية.

واحتلت العاصمة الهولندية أمستردام المركز الخامس، باعتبارها المدينة الأكثر ملاءمة للدراجات في العالم.

ونقلت الشبكة عن أوليفر من مجلة ”تايم أوت“، قوله ”الهدف من جولة 2022 كان لتسليط الضوء على كل الأشياء التي تجعل المدن ممتعة، وأماكن نابضة بالحياة تستحق الزيارة“.

وبالنسبة لبقية المدن في قائمة أفضل 10 مدن في العالم، احتلت براغ عاصمة جمهورية التشيك المرتبة السادسة، وجاءت مراكش في المغرب في المركز السابع، والعاصمة الألمانية برلين في المركز الثامن، ومونتريال في كندا في المرتبة التاسعة، والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن في المركز العاشر.

وتُصدر المجلة مجموعة ”تايم أوت“، وهي شركة إعلامية وترفيهية عالمية يتألف حضورها الرقمي والمادي من مواقع الويب وإصدارات الجوال والمجلات والأحداث الحية والأسواق، وتغطي الأحداث والترفيه والثقافة في المدن حول العالم.