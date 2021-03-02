بعد أيام على رحيله.. ظهور شبيه لمشاري البلام في تركيا (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن تركي يشبه الفنان الكويتي مشاري البلام الذي وافته المنية مساء الخميس، بعد أيام من دخوله الرعاية المركزة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ففي الوقت الذي تتوالى فيه برقيات التعازي في وفاة مشاري البلام الذي غيبه الموت منذ أيام، فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول مقطع فيديو يظهر فيه مواطن تركي يعمل في مهنة صيد الأسماك، ليؤكد المستخدمون أنه ينطبق عليه المثل الشعبي الشائع «يخلق من الشبه 40».

من جانبها، أعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان نشر الفيديو عبر حسابها بموقع انستغرام، وأرفقته بتعليق كتبت فيه: «شبيه المرحوم مشاري البلام في تركيا.. يمكن في ناس تشبهه لكن ما في أحد يشبهه في أخلاقه ورقيه وطيبته.. الله يرحمك يا مشاري».

https://www.instagram.com/p/CL6hGKVnR1Q/

وتلقت العيدان العديد من التعليقات التي تؤكد على الشبه بينهما، فكتبت إحدى المستخدمات وتدعى سارة «شبه كبير سبحان الله.. نسخة»، وأشفقت أخرى تدعى موني على زوجة الفنان الراحل في حال صادف وأن شاهدت الفيديو لشبيهه، فكتبت «مسكينه مرته لا تشوفه“، بينما علقت سارة عبود بقولها ”ماشاء الله كأنه هو».

وتوفي الفنان الكويتي مشاري البلام، الخميس الماضي، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وذلك عن عمر 49 عاماً، وسادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب تسريب تقرير طبي منسوب للفنان الراحل، فجر مفاجأة حول السبب وراء وفاة البلام، حيث كشف عن تعرضه لتسمم في الدم، تسبب في هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.