ما مصير المشاهد المتبقية للراحل مشاري البلام في مسلسل "بيت الذل"؟

كشف الفنان والإعلامي الكويتي عبد الله الطليحي عن مصير المشاهد المتبقية للراحل الفنان مشاري البلام في مسلسل ”بيت الذل“، الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، موضحا أن مؤلف العمل سيجري بعض التعديلات على النص كي يجد مخرجا من هذا المأزق، خاصة أنه لا يمكن أن يستعين بفنان آخر لعمل الدور.

وقال الطليحي، في تصريحات تلفزيونية :“والله إحنا في ربكة كبيرة ومو عارفين شو هنسوي خاصة أنه الموضوع ده صار معانا قبل كده لما الفنان عبدالله علي توفى وكان عنده مشاهد كتيرة.. والراحل مشاري البلام ما زال عنده مشاهد كتيرة وفي مشاهد تانية مربوطة معي“.

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وتابع :“عادة في مثل هذه الظروف بنخلي الكاتب يتدخل لتعديل الحوارات عشان يعدل النص.. خاصة أن مشاري قام بتصوير كم كبير من المسلسل.. عشان كده ما نقدر نغيره أو نجيب حد تاني يعمل الدور لأنه هيترتب على ذلك تكاليف إضافية إذا جبنا فنان تاني“.

وسبق أن تحدث صالح البلام، والد الفنان الكويتي الراحل، عن اللحظات الأخيرة في حياه ابنه قبل وفاته، قائلا :“مشاري ما كان فيه شي قبل ما يصاب بكورونا.. هو كان رايح المستشفى على رجله ويطلع جنازة بعد أسبوع من دخوله المستشفى.. وهو مو أول واحد“.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية :“هو راح المستشفى وكان عنده شوية ضيق في التنفس وأخذ الجرعة الأولى من التطعيم وحرارته ارتفعت في نفس اليوم بالليل.. وبعدها راح المستشفى مرة أخرى وقالوا له فيك أعراض كورونا وعطوه إبرة الكورتيزون وتاني يوم دخل العناية المركزة.. وأنا أول ما عرفت أنه أخذ هذه الحقنة قلت خلاص انتهى.. لأني أنا أسمع أن الكورتيزون يتعارض مع اللقاح“.