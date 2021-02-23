"سامسونغ" تزود ساعات "أكتيف 2 و"واتش 3" بميزات صحية

زودت شركة سامسونغ ساعات اكتيف 2 وسامسونغ واتش 3 بميزات صحية جديدة، من شأنها تسهيل مراقبة المستخدم لصحته، وأعلنت الشركة الثلاثاء عن أن الساعتين ستحصلان في 31 سوقًا حول العالم على ميزة تخطيط القلب ECG ومراقبة ضغط الدم.

وحسب موقع ”غيسمارينا“، كشفت الشركة أيضًا عن البلاد التي يمكنها الآن الاستفادة من المميزات الصحية الجديدة في اكتيف 2 و سامسونغ واتش 3، وهي النمسا، بلجيكا، بلغاريا، تشيلي، كرواتيا، التشيك، الدنمارك إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيسلندا، إندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، الإمارات، والمملكة المتحدة.

وللتمتع بالميزتين يحتاج المستخدم إلى تحميل تطبيق ”مراقب سامسونغ للصحة“ Samsung Health Monitor من متجر جالكسي Galaxy Store، وتحديث برنامج الساعة قبل بدء استخدام التطبيق.

وستتطلب خاصية مراقبة ضغط الدم بعض الضبط قبل الاستخدام، حيث سيكون على المستخدم قياس ضغط دمه بالساعة وجهاز قياس ضغط الدم المخصص ثلاث مرات، وإدخال القراءات التي يحصل عليها من القياس المستقل في التطبيق، ومن ثم يمكن للمستخدم استخدام الميزة.

وتعتبر خاصيتا تخطيط القلب ECG ومراقبة ضغط الدم من الخواص التي تميز ساعات سامسونغ الذكية عن الأجهزة المنافسة القابلة للارتداء.