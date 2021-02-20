سامسونغ تخفض سعر "Galaxy Note 20 5G" إلى النصف

أطلقت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية جهاز ”Galaxy Note 20 5G“ العام الماضي، بسعر مرتفع بلغ 1330 دولارا في المملكة المتحدة.

وقامت الشركة حاليا بخفض سعره ليصل لـ 769 دولارا – تقريبا النصف- للبيع على موقع ”Unlocked Mobiles“، ولكن يتوفر الجهاز باللون البرونزي فقط.

وخفضت الشركة حوالي 561 دولارا من سعر الجهاز الأصلي في المملكة المتحدة.

وليس من الواضح إلى متى ستستمر هذه الصفقة، ويعتبر هذا السعر مناسبا ومعقولا للحصول على الجهاز الآن.

ويتميز ”Galaxy Note 20“ بشاشة ”Super ”AMOLED Infinity-O مقاس 6.7 بوصة بدقة عالية ومعدل تحديث 60 هرتز، وإطارات عريضة، وهذا يعني أن شاشة الهاتف تحتوي على حواف ضيقة دون أي منحنيات عند الحواف.

وتحتوي الشاشة على قارئ بصمات الأصابع، وأطلقت الشركة ”Galaxy Note 20“ بثلاثة ألوان، وهمي: الأسود والبرونزي والأخضر مع خاصية ”IP68“ لمقاومة الغبار والمياه.

ويحتوي الجهاز على معالج ”Exynos 990“ مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 غيغا بايت، ومساحة تخزين داخلية 256 غيغا، وسيتم تشغيل الجهاز بنظام ”Android 10“ مع ”One UI 2.5“.

وبالنسبة لإمكانات الكاميرا، فهو يحتوي على كاميرا سيلفي 10 ميغابيكسل مع فتحة F2.2 وضبط تلقائي للصورة، وفي الخلف، كاميرا عريضة الزاوية بدقة 12 ميغابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميغابكسل وكاميرا مقربة بدقة 64 ميغابكسل، وسيتمكن الهاتف من تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة.