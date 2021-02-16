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سوء الطقس يوقف حركة الملاحة في مينا...
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سوء الطقس يوقف حركة الملاحة في ميناءي الإسكندرية والدخيلة

أعلنت سلطات ميناءي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط في شمال مصر وقف حركة الملاحة بالميناءين بسبب سوء الأحوال الجوية. وقالت هيئة ميناء الاسكندرية في بيان

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت سلطات ميناءي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط في شمال مصر وقف حركة الملاحة بالميناءين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت هيئة ميناء الاسكندرية في بيان مساء اليوم الثلاثاء إن ”قرار الإغلاق جاء نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات في الحالة الجومائية من ارتفاع في الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات.“

وتتأثر المناطق الشمالية من مصر بامتداد كتلة قطبية، يتوقع أن تؤثر في دول عديدة في الشرق الأوسط لا سيما بلاد الشام في الأيام الثلاثة المقبلة، مسببة هطول أمطار غزيرة وثلوجا كثيفة على المرتفعات المتوسطة.

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سوء الطقس يوقف حركة الملاحة في مينا...
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السعودية.. القبض على شخصين أطلقا صليات من الرصاص داخل حي سكني (فيديو)

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المصدر: فريق التحرير

ألقت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يطلقان أعيرة نارية في الهواء، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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