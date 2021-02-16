سوء الطقس يوقف حركة الملاحة في ميناءي الإسكندرية والدخيلة

أعلنت سلطات ميناءي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط في شمال مصر وقف حركة الملاحة بالميناءين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت هيئة ميناء الاسكندرية في بيان مساء اليوم الثلاثاء إن ”قرار الإغلاق جاء نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات في الحالة الجومائية من ارتفاع في الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات.“

وتتأثر المناطق الشمالية من مصر بامتداد كتلة قطبية، يتوقع أن تؤثر في دول عديدة في الشرق الأوسط لا سيما بلاد الشام في الأيام الثلاثة المقبلة، مسببة هطول أمطار غزيرة وثلوجا كثيفة على المرتفعات المتوسطة.