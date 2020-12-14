مصر.. اندلاع حريق ضخم في ميناء الإسكندرية (فيديو)

نشب حريق هائل، مساء الاثنين، بميناء الإسكندرية في مصر، حيث تصاعدت النيران بشكل كبير، ما تسبب بانهيار أجزاء من أحد المباني الكبرى فيه.

وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، في بيان صادر عنها، اندلاع حريق في الطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك (مخزن روما)، مشيرة إلى أن المخزن مكون من دور أرضي و4 طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبًا بالمنطقة الثانية ومخزن فيه بضائع.

ولفت البيان إلى أنه في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر وصلت سيارات الحماية المدنية، وبدأت التعامل مع الحريق، كما تمت الاستعانة بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية، ويتم حاليًا التعامل مع الحريق بـ16 سيارة إطفاء.

وأشار البيان إلى أنه تم إخلاء المنطقة المجاورة له نظرًا لتهالك المبنى، وسقوط أجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران للسيطرة عليها.

وبحسب البيان، لا توجد خسائر بالأرواح أو المعدات، ولم يحدث أي انفجارات، فيما سيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة أسبابه، بمعرفة شرطة الميناء والجهات الأمنية.