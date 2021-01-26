طفلان يعانيان من مرض نادر يثيران تعاطف المصريين (صور)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بتعاطف النشطاء مع حالة مرض غريبة ونادرة أُصيب بها طفلان شقيقان في محافظة الدقهلية حتى تدخلت الحكومة لعلاجهما.

وظهر وجها الطفلين بشكل متضخم ومشوه إلى حد كبير، وكأنهما يرتديان أقنعة مرعبة، فيما عجز الأطباء عن تشخيص مرضهما حتى الآن.

وقال محمد عبدالعظيم بدوي والد الطفلين أحمد ويوسف، إن نجله أحمد صاحب الـ14 عامًا عاش 3 سنوات بشكل طبيعي قبل أن تتبدل ملامحه رأسًا على عقب وذلك بعد أن اكتشفت والدته أن إحدى أسنانه لم تخرج.

وأضاف أنه ”عندما لاحظت والدته الأمر ذهبت للطبيب ليشق اللثة لمساعدتها في الخروج ومن هنا بدأت مأساة الطفل بظهور ورم غريب في مجرى الهواء تسبب في صعوبة التنفس“.

وأوضح أن نجله أجرى عملية جراحية لإزالة الورم، إلا أن نتائجها كانت غير مرضية، وأفسدت منظر الدقن.

وحول حالة ابنه الثاني يوسف، أفاد الأب بأنه ”أصيب بنفس المرض، وتسبب له بانعدام في الروية، لكن يوسف عكس أخيه، فالورم عنده بدأ يظهر تحت العين لدرجة أن عينه خرجت مرتين“، موضحا أنه ”يعاني من نظرات غريبة أثناء السير بهما في الشوارع والمواصلات العامة لدرجة أن البعض يقول لهما اخلعا الماسك شكلكما مرعب حرام عليكما“.

وأثارت صور الطفلين تعاطفا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا صور ‏الطفلين وطالبوا الحكومة بالتدخل السريع لعلاجهما.

وقال متابعون لقصة الطفلين، ”هؤلاء من قرية برج نور الحمص بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، اسمهما أحمد ويوسف، الناس مفكراهم لابسين ماسك لكن الحقيقة أن عندهم مرض غريب من وهما عمرهم 3 سنين مخلي وشهم بالشكل دا وأهلهم نفسهم يتعالجوا، هل من مجيب“.

الأطفال دول من قرية «برج نور الحمص» بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، إسمهم «أحمد ويوسف»🥰

الناس مفكراهم إنهم لابسين ماسك لكن الحقيقة إن عندهم مرض غريب من وهما عمرهم 3 سنين مخلي وشهم بالشكل دا وأهلهم نفسهم يتعالجوا.

هل من مجيب 🤲

تفاصيل الحالة عند جمعية رسالة للتواصل: 01228211600#شيير pic.twitter.com/z68xAldOYa — mousa eldeeb (@mosa_eldeeb) January 26, 2021

وإثر هذه الضجة استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لحالتي الطفلين، وسيتم نقلهما للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والكشف عليهما، في حين قام مسؤولو الإغاثة بمجلس الوزراء، بالتواصل مع أسرة الطفلين من أجل توفير جميع الإجراءات اللازمة لعلاجهما.