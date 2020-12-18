أمل فيصل.. أول فارسة تشارك في سباقات ميدان الخيل الرسمي بالسعودية

أعلنت إحدى مزارع الخيل المعروفة في السعودية، الخميس، عن التعاقد مع الفارسة السعودية الشابة، أمل فيصل، لتمثيلها في سباقات الخيل التي تقام على الميدان الرسمي في البلاد، لتصبح بذلك أول امرأة تشارك في تلك السباقات بالمملكة.

وقال المشرفون على مزرعة واسطبلات الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، إنه تم ”التعاقد مع الخيالة أمل فيصل، أول خيالة سعودية في الميدان الرسمي ميدان الملك عبدالعزيز“.

يعلن اسطبل الامير سعود بن سلمان انه تم التعاقد مع الخياله امل فيصل اول خياله سعودية في الميدان الرسمي ميدان الملك عبدالعزيز — مزرعة واسطبلات الامير سعود بن سلمان (@stablesbens) December 17, 2020

وميدان الملك عبد العزيز للفروسية، هو الميدان الرئيسي لسباقات الخيول في السعودية، ويقع في منطقة الجنادرية بالقرب من الرياض.

واستضاف ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الخيل، في فبراير/ شباط الماضي، أول نسخة لبطولة عالمية لسباق الخيل تبلغ جوائزها 29 مليون دولار، وتعد من أغلى جوائز سباقات الخيل عالميا.

وعرفت الخيالة السعودية أمل في السنوات الماضية من خلال مشاركتها في سباقات الخيل في الإمارات ومصر والأردن.

وأمل فيصل واحدة من عدة سعوديات برزت أسمائهن في عالم ركوب الخيل، وبينهن دلما ملحس، التي استطاعت أن تكون أول امرأة تمثل بلادها في دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2010.

كما شاركت فارسات سعوديات أخريات العام الجاري، في مسابقات خيل في ميادين ومسابقات أخرى غير الميدان الرسمي، وبينهن خلود مختار التي شاركت في فبراير/شباط الماضي في مسابقة للفروسية أقيمت على مضمار قرية الفروسية في محافظة العُلا.