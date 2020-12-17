الإفراج عن نجم مواقع التواصل "الصخرة" بعد توقيفه 9 أشهر في السعودية

عاد نجم مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الملقب بـ“الصخرة“، يوم الخميس، إلى التدوين مجدداً، لأول مرة منذ توقيفه في مارس/ آذار الماضي، على خلفية مقطع فيديو اعتبر مسيئا لرجال الأمن.

ونشر الشاب السعودي، المعروف باهتمامه برياضة ”كمال الأجسام“ والمصارعة، تغريدة موجهة لوالدته عبر تويتر، عبر فيها عن فرحته بعودته لها، بينما تلقى عدداً من التهاني من متابعيه.

حفظكِ الله يا أمّي، أمّي أنتِ عبير الجنة وريحها، وأنتِ أجمل ملكه في الدنيا وأنتِ شمعة أضاءت دنيتي بالخير والبركة وأجمل فرحه هي فرحة عودتي لك أحبك امي كم أشتقت اليك..❤❤ — الصخرة (@thesaudirock) December 17, 2020

#معضلين_قاردات_للايجار_اليومي @thesaudirock

أتقدم إلى جميع عشاق الصخرة والرياضيين بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة الافراج عن الصخرة وألف مبروك وقرت أعين والديه بعودته وعسى ان تكرهو شيئا وهو خير لكم وان شاء الله عودة قوية وأفضل وحياة أجمل وأسعد إلى الأبد 🌹 pic.twitter.com/8RCHgSqBXv — حاتم ال عياش الزهراني ♍ (@tumy2030) December 17, 2020



وأوقفت شرطة منطقة مكة المكرمة الشاب الذي يشارك متابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي كثيراً من يومياته وتعليقاته على كثير من المواضيع والقضايا، بعد نشر مقطع فيديو مثير للجدل، اعتبرته مسيئاً لرجال الأمن.

وكان ”الصخرة“ قد نشر بالفعل مقطع فيديو انتقد فيه وسخر من رجال أمن أوقفوه وطلبوا إثباتات شخصية منه على أحد الطرق، ما أثار انتقادات حادة ضده، قبل الإعلان عن توقيفه.

مرة ثالثة مع الصعلوك (الصخرة)

وفي إساءة لرجال أمننا البواسل رجال الوطن الغالي.. الذين يضحون ويسهرون من أجلنا..

هذه السخرية من هذا الصعلوك لرجال أمننا الأوفياء يجب أن لا تمر مرور الكرام ويجب أن يؤدب عليها.. #الصخره_يسي_لجهود_الدوله pic.twitter.com/NBHcX01Yyp — مجموعة نايف بن خالد (@naif4002) March 23, 2020



ولم يكشف الشاب، وهو في العقد الرابع من عمره، عما إذا كان الإفراج عنه تم بشكل نهائي، ولا المدة التي قضاها بالضبط في السجن.