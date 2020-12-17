18 ديسمبر

الإفراج عن نجم مواقع التواصل "الصخرة" بعد توقيفه 9 أشهر في السعودية

الإفراج عن نجم مواقع التواصل "الصخر...

عاد نجم مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الملقب بـ"الصخرة"، يوم الخميس، إلى التدوين مجدداً، لأول مرة منذ توقيفه في مارس/ آذار الماضي، على خلفية مقطع فيديو

المصدر: الرياض – إرم نيوز

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عاد نجم مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الملقب بـ“الصخرة“، يوم الخميس، إلى التدوين مجدداً، لأول مرة منذ توقيفه في مارس/ آذار الماضي، على خلفية مقطع فيديو اعتبر مسيئا لرجال الأمن.

ونشر الشاب السعودي، المعروف باهتمامه برياضة ”كمال الأجسام“ والمصارعة، تغريدة موجهة لوالدته عبر تويتر، عبر فيها عن فرحته بعودته لها، بينما تلقى عدداً من التهاني من متابعيه.


وأوقفت شرطة منطقة مكة المكرمة الشاب الذي يشارك متابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي كثيراً من يومياته وتعليقاته على كثير من المواضيع والقضايا، بعد نشر مقطع فيديو مثير للجدل، اعتبرته مسيئاً لرجال الأمن.

وكان ”الصخرة“ قد نشر بالفعل مقطع فيديو انتقد فيه وسخر من رجال أمن أوقفوه وطلبوا إثباتات شخصية منه على أحد الطرق، ما أثار انتقادات حادة ضده، قبل الإعلان عن توقيفه.


ولم يكشف الشاب، وهو في العقد الرابع من عمره، عما إذا كان الإفراج عنه تم بشكل نهائي، ولا المدة التي قضاها بالضبط في السجن.

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