"زحل".. تمساح هتلر ينتهي به المطاف محنطا في متحف بموسكو (صور)

قررت حديقة الحيوانات الرئيسة في موسكو تحنيط التمساح ”زحل“، بعد نفوقه عن 84 عاما، والذي يعتقد بأن الزعيم النازي أدولف هتلر كان يمتلكه، ليصبح أيقونة الحديقة بشكل دائم.

وعثر جنود بريطانيون على التمساح في برلين خلال الحرب العالمية الثانية (1939ـ1945)، وأهدوه للجيش الروسي الذي كان يقاتل الجيش النازي.

وأشارت صحيفة ”صن“ البريطانية إلى أن الجيش الروسي نقل التمساح إلى حديقة الحيوانات في موسكو عام 1946، مضيفة أنه أصبح بعد ذلك ”أيقونة الحديقة لجميع الأجيال“.

وقالت الصحيفة إنه تم التبرع بجلد التمساح لمتحف التاريخ الطبيعي ”متحف داروين“ في مدينة موسكو.

ومن المقرر بعد الانتهاء من عملية التحنيط، عرض الحيوان بعد عطلة العام الجديد عندما يتم تخفيف قيود ”كورونا.“

ولفتت الصحيفة إلى أن التمساح كان يعتبر نجم حديقة الحيوان في برلين قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، وأنه بعد ذلك امتلكه هتلر لأنه أعجب به.

ومات التمساح ”زحل“ بعد فترة وجيرة من الذكرى 75 لهزيمة هتلر في الحرب العالمية الثانية، والتي جرى الاحتفال بها في ايار مايو/ الماضي.

وبينت الصحيفة أن التمساح ولد في ولاية ميسيسيبي الأمريكية عام 1936 قبل أن يتم صيده وشحنه إلى حديقة حيوان برلين، وأنه اختفى بعد أن قصفت الحديقة من قبل طيران الحلفاء، ثم تم العثور عليه من قبل الجنود البريطانيين بعد نحو 3 أعوام.

وقال المتحف: ”إن نصب زحل في المعرض الدائم هو تتويج لستة أشهر من عملية التحنيط، ولا يوجد أي زاحف في المتحف يملك مثل هذه السيرة الذاتية الشهيرة.“