المرزوقي لـ”النهضة” التونسية: توافقوا معنا “لنأكل التمساح”

دعا الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، الأحد، “حركة النهضة” إلى التوافق معه، وإنهاء توافقها القديم مع حزب “نداء تونس”، استعدادًا للانتخابات العامة المقبلة.

وجاء ذلك خلال خطاب ألقاه في مؤتمر شعبي بمدينة صفاقس جنوب البلاد إحياءً للذكرى الخامسة للمصادقة على الدستور الجديد لتونس.

وحذَّر المرزوقي، حركة النهضة التي شكلت الحكومة في عهده العام 2013 من أن “عدم التحالف بينهما قد يجعلهما فريسة للخسارة أمام حزب نداء تونس الذي وصفه بـ”التمساح”.

ودعا المرزوقي الحركة الإسلامية إلى “أكل التمساح قبل أن يأكلهما معًا”.

وتوجَّه المرزوقي إلى حركة النهضة التي تمتلك 68 مقعدًا في البرلمان من إجمالي 217 مقعدًا، قائلًا:”إلى أصدقائي في حركة النهضة، ما الذي يجمعكم بمن توافقتم معهم؟” في إشارة لحزب نداء تونس.

وأضاف:”أنتم إنما تغذّون تمساحًا اليوم، وسيأكلكم غدًا في آخر لقمة، وأنصح أصدقائي في حركة النهضة أن يسيروا معنا لنأكل التمساح بدل أن يأكلنا”.

وتابع المرزوقي:”هذا التوافق القائم بين النداء والنهضة يترك التونسيين دون أفق، وأقول للتونسيين الأفق هو 2019 بالانتخابات الرئاسية، والتشريعية، المقبلة، والتغيير يكون داخل المنظومة الديمقراطية بجموع المواطنين”.

وبخصوص الجدل المثار في البلاد حول استغلال فرنسا للثروات الطبيعة في تونس، قال المرزوقي:”الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، ونحن سنسترجع هذا الملك من لوبيات الفساد والنهب .”

وكانت “هيئة الحقيقة والكرامة” نشرت، منتصف مارس/آذار 2018، وثائق تتعلق باتفاقيات أُبرمت في 1955، تتيح لفرنسا استغلال الثروات “الباطنية” في تونس من: نفط، وملح، وماء، وفوسفات، لا تزال سارية حتى يومنا هذا.