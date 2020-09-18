المغرب يمدد إغلاق الدار البيضاء لمواجهة كورونا‎

أعلنت السلطات المغربية، مساء اليوم الجمعة، تمديد إغلاق جميع منافذ العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، لمدة 14 يوماً إضافية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة المغربية بأن القرار ”جاء بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع بمحافظة الدار البيضاء، وتبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد“.

وطالبت الحكومة المواطنات والمواطنين بالتقيد الصارم بتوجيهات السلطات العمومية والالتزام بالاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية.

وكان وزير الصحة المغربي خالد آيت طالب أكد، الخميس، أمام لجنة برلمانية، أن الحالة الوبائية في بلاده تفاقمت بعد دخول المرحلة الثالثة من رفع قيود الحجر الصحي، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات استعجالية لتطويق البؤر المكتشفة.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الوضع الوبائي في المغرب ”مقلق لكنه لم يصل إلى مستوى الانفلات“. وفق تعبيره.

ومنذ إعلان السلطات المغربية عن أول حالة إصابة بكورونا في مطلع آذار/مارس الماضي، بلغ عدد الإصابات 97264، بينها 1755 وفاة.