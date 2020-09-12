تونس.. مقطع فيديو لوزير الثقافة "الكفيف" يثير جدلا واسعا

أثار نشر مقطع فيديو يظهر فيه وزير الشؤون الثقافية بتونس ،وليد الزيدي، المُلقب بطه حسين تونس، وهو يعزف مقطوعة موسيقية ويغني مع عدد من الأطفال، جدلا واسعا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي تم نشره على صفحة وزارة الثقافة بموقع فيسبوك ، وعلقوا عليه بطُرق مختلفة.

وفاقم مقطع الفيديو، الجدل الحاصل حول الوزير منذ إعلان اسمه لتولي حقيبة وزارة الشؤون الثقافية، خاصة وأن عددا من الفنانين و المراقبين شددوا على أنه سيعجز عن إدارة الوزارة.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3033675573420936&id=100003355692555

وقالت الإعلامية، حنان العريض، إن ما قام به الوزير وليد الزيدي قمة في الرقي وله أثر كبير على الأطفال.

وأضافت حنان العريض في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك “ اريد من كل واحد منكم أن يفكر في طفله، وأن يتخيل ان احد المسؤولين تحدث معه.. كيف سيكون احساسه؟“.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10225180441118512&id=1244858699

أما الممثلة التونسية ،ريم الحمروني، فقد استنكرت نشر مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وزير الشؤون الثقافية وليد الزيدي ،وهو يعزف ويغني .

وقالت الحمروني في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك “ السيد وليد، يلتقي ويستأنس بالاراء ، يعزف ويغني.. هل اصبح مقر وزارة الثقافة ناديا في دار الثقافة.. شكرا للمشرف على صفحة الوزارة“.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10222737969534571&id=1134533487

وعلق الناشط بالمجتمع المدني، نعيم الهاني، على هذا المقطع قائلا “ وزير الثقافة يعزف العود رفقة عدد من الأطفال، جعل من الوزارة روضة أطفال.. هل هذا برنامج؟ هل هذه مشاكل المثقفين و الفنانين؟ ”.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=353272772748748&id=100041980852565

وقال القاضي وليد اللوقيني“في إطار المجهود الاتصالي يتم تنزيل فيديو السيد وزير الثقافة بصدد عزف العود، طيب الموسيقى و الفن عموما هي ارقى ما يمكن أن يفعله الانسان لا أحد بامكانه أن يرفض اي صوت محب للحياة …“.

واضاف اللوقيني ”لكن لا اتصور أنه قد تم اختيار وزير الثقافة حتى نراه يعزف، بل مهمة السيد وزير الثقافة أن يوفر كل الظروف الملائمة حتى تعزف الناس و تكتب الشعر و تمثل و تمارس شتى انواع الثقافة و الفنون بكل حرية..سيدي وزير الثقافة جيد انك تعزف، لكن نتمنى أن تنجح في مهامك و نرى كل من يحب الموسيقى يعزف ”