بعد "اختفاء" أطنان الأسماك المقدمة من موريتانيا.. لبنانيون: "أريد سمكتي"

دشن لبنانيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسما بعنوان ”أريد سمكتي“، حيث أطلقوا خلاله سيلا من السخرية والتساؤلات، حول اختفاء السمك الذي أرسلته موريتانيا كمساعدة إلى لبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت.

وبحسب تغريدات عدد كبير من مستخدمي تويتر، لم يصلهم أيا من تلك المساعدات والأسماك تحديدا، ولم يسمعوا بأحد من معارفهم حصل عليها، متسائلين أين ذهبت أطنان السمك الموريتاني.

وغرّد الصحافي اللبناني نعيم برجاوي في صفحته عبر موقع تويتر بالقول: ”أعرف الكثير من الفقراء لم يصلهم شيء من أطنان الأسماك (12 طنا) والتي قدمتها دولة موريتانيا الشقيقة كمساعدة إلى لبنان عقب #انفجار_بيروت علما أن أرخص كيلو سمك في لبنان سعره اليوم لا يقل عن 35 ألف ليرة! #أريد_سمكتي“

أعرف الكثير من الفقراء لم يصلهم شيء من أطنان الأسماك (12طن) التي قدمتها دولة موريتانيا الشقيقة كمساعدة الى لبنان عقب #انفجار_بيروت علما ان ارخص كيلو سمك في لبنان سعره اليوم لا يقل عن 35 الف ليرة! #أريد_سمكتي — Naim Berjawi – نعيم برجاوي (@Naimbrj) September 7, 2020

وكتب شاب يُدعى حسّان: ”إذا اعتبرنا الشعب اللبناني ٦ مليون نسمة وحكومة موريتانيا بعتت ١٢ طنا من الأسماك يعني كل مواطن بيطلعلوا ٢ غرام من السمك وجه عابس قليلا صح هني مش محرزين بس أنا بدي هني وما أستغني عن حسكة وأتركها لا ابن الزعيم #أريد_سمكتي“

اذا اعتبرنا الشعب اللبناني ٦ مليون نسمة وحكومة موريتانيا بعتت ١٢ طن من الاسماك يعني كل مواطن بيطلعلوا ٢ غرام من السمك 🙁 صح هني مش محرزين بس انا بدي هني وما بستغني عن حسكة واتركها لا ابن الزعيم #أريد_سمكتي https://t.co/IrZbaiXlcl — Hassan (@Hasanfaour1991) September 7, 2020

أما الشابة حياة فسخرت من اختفاء السمك الموريتاني، في صفحتها عبر موقع تويتر، حيث كتبت معلّقة: ”مطعم فيتنامي أرضيته عبارة عن ماء تسبح فيه الأسماك بين أقدام الزبائن.. قريبا فرع في لبنان#أريد_سمكتي“.

مطعم فيتنامي أرضيته عبارة عن ماء تسبح فيه الأسماك بين اقدام الزبائن 🐟

《قريباً فرع في لبنان》🐟🐟#اريد_سمكتي pic.twitter.com/rYZ7QbusVf — حَياة (@Hayat_soufan) September 7, 2020

وكانت السلطات الموريتانية أرسلت في 17 آب/ أغسطس الماضي، طائرتين محملتين بالأسماك، والتي يصل وزنها إلى 12 طنا، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في مبادرة منها قدمتها كمساعدة إلى لبنان، جرّاء انفجار مرفأ بيروت.