7 سبتمبر

بعد "اختفاء" أطنان الأسماك المقدمة من موريتانيا.. لبنانيون: "أريد سمكتي"

بعد "اختفاء" أطنان الأسماك المقدمة...

دشن لبنانيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسما بعنوان "أريد سمكتي"، حيث أطلقوا خلاله سيلا من السخرية والتساؤلات، حول اختفاء السمك الذي أرسلته موريتانيا كمساعدة

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

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دشن لبنانيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسما بعنوان ”أريد سمكتي“، حيث أطلقوا خلاله سيلا من السخرية والتساؤلات، حول اختفاء السمك الذي أرسلته موريتانيا كمساعدة إلى لبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت.

وبحسب تغريدات عدد كبير من مستخدمي تويتر، لم يصلهم أيا من تلك المساعدات والأسماك تحديدا، ولم يسمعوا بأحد من معارفهم حصل عليها، متسائلين أين ذهبت أطنان السمك الموريتاني.

وغرّد الصحافي اللبناني نعيم برجاوي في صفحته عبر موقع تويتر بالقول: ”أعرف الكثير من الفقراء لم يصلهم شيء من أطنان الأسماك (12 طنا) والتي قدمتها دولة موريتانيا الشقيقة كمساعدة إلى لبنان عقب #انفجار_بيروت علما أن أرخص كيلو سمك في لبنان سعره اليوم لا يقل عن 35 ألف ليرة! #أريد_سمكتي“

وكتب شاب يُدعى حسّان: ”إذا اعتبرنا الشعب اللبناني ٦ مليون نسمة وحكومة موريتانيا بعتت ١٢ طنا من الأسماك يعني كل مواطن بيطلعلوا ٢ غرام من السمك وجه عابس قليلا صح هني مش محرزين بس أنا بدي هني وما أستغني عن حسكة وأتركها لا ابن الزعيم #أريد_سمكتي“

أما الشابة حياة فسخرت من اختفاء السمك الموريتاني، في صفحتها عبر موقع تويتر، حيث كتبت معلّقة: ”مطعم فيتنامي أرضيته عبارة عن ماء تسبح فيه الأسماك بين أقدام الزبائن.. قريبا فرع في لبنان#أريد_سمكتي“.

وكانت السلطات الموريتانية أرسلت في 17 آب/ أغسطس الماضي، طائرتين محملتين بالأسماك، والتي يصل وزنها إلى 12 طنا، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في مبادرة منها قدمتها كمساعدة إلى لبنان، جرّاء انفجار مرفأ بيروت.

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الوسومات:
موريتانيا
بيروت
تويتر
الحكومة اللبنانية
شبكة التواصل الاجتماعي
الأسماك
فساد
اقتصاد لبنان
الأزمة اللبنانية
مرفأ بيروت
انفجار بيروت
انفجار لبنان
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