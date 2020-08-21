السلطات المصرية تُزيل عقارا مخالفا مضى على تشييده نصف قرن (صور)

أعلنت مصر، اليوم الخميس، عن إزالة أقدم عقار مخالف عمره 50 عاما، بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

وأشارت محافظة الجيزة المصرية، في بيان، إلى أنه جرى إزالة عقار مخالف خارج على خط التنظيم بشارع الملك فيصل الرئيسي أمام الإدارة التعليمية، يبلغ مساحته 170م ويتكون من طابق أرضي ودورين كان قد صدر بشأنة قرارات إزالة لتعديه على خط التنظيم منذ أكثر من 50 عاما.

محافظة الجيزة تعيد السيوله المرورية لمحاورها

راشد .. ازاله اقدم عقار متعدى على خط التنظيم بشارع الملك فيصل الرئيسي… Posted by ‎المكتب الإعلامى لمحافظة الجيزة‎ on Friday, August 21, 2020

ولفتت المحافظة إلى أن العقار كان يتسبب في إعاقة مرورية شديدة علي شارع فيصل الرئيسي في الاتجاه القادم من محطة المطبعة وضياء والمتجه إلى محطة الطالبية والعشرين.

ونوهت بأن الإزالة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها السلطات لتحسين الحركة المرورية، بالإضافة إلى فرض هيبة الدولة والقانون ومنع التعديات.