مصر..اتهام صحفي بالتحرش بزميلاته يفجر موجة غضب في الوسط الإعلامي

أثارت وقائع تعرض صحفيات للتحرش جدلا في مصر، وسط مطالبات بضرورة وجود عقوبات رادعة ضد من يقدمون على مثل هذه الأفعال.

ودشنت صحفيات مصريات حملة توقيعات من خلال موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، للتعبير عن غضبهن من تعرض بعضهن للتحرش.

وجاء في الحملة ”نحن صحفيات مصريات هالنا ما قرأنا من شهادات لزميلات صحفيات يتهمن الصحفي هشام علام بوقائع تحرش واعتداء جنسي واستغلال صلاحياته كصحفي ومدرب ومحاضر في عدد من الجامعات والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، بينها عمله كمدرب في نقابة الصحفيين المصرية“.

وطالبن بفتح تحقيق عاجل داخل جميع المؤسسات الصحفية والجامعات التي عمل بها المدعى عليه الصحفي هشام علام، بما فيها نقابة الصحفيين، وذلك للتثبت من الاتهامات التي نسبت إليه من ضحايا حوادث اعتداء جنسي، واتخاذ إجراء عقابي يتم الإعلان عنه للرأي العام.

وطالبن كذلك جميع الصحفيات ممن تعرضن لهذه الجرائم الوضيعة إلى نشر شهادات ضد الجناة وتقديم بلاغات إلى جهات التحقيق القضائية.

وقالت إنجي عبدالوهاب صحفية مصرية معلقة على الوقائع:“ الاغتصاب جريمة لا يجب أن تسقط بالتقادم أهم من التشهير بصاحب جريمة، المطالبة بعدالة إجرائية تضمن للضحايا أو الناجيات حقوقهن، طالبوا كمان بحلول جذرية توقف المهزلة دي“.

أطالب نقابة الصحفيين بالتدخل الفوري وتشكيل لجنة للتحقيق في كل ما سبق من ادعاءات بخصوص وقائع التحرش والاغتصاب الخاصة… Posted by ‎إنجي عبد الوهاب‎ on Thursday, August 20, 2020

ونشر الصحفي فتحي فريد:“ لقد جاءت حملة MeToo إلى القاهرة جاءت بالفعل متأخرة، ولكنها جاءت فلا تسمحوا أن تهدأ أو تذهب من جديد، الصحفيات المصريات أخذن زمام المبادرة وأطلقن العنان من أجل بيئة عمل آمنة للصحفيات المصريات، وجب على مؤسسات الدولة دعمهن ومساندتهن“.

وعلقت الصحفية ليلى عبد الباسط: ”بنعرف كويس نتأكد من صحة المعلومات ونكشف فساد ضد أكبر ناس في البلد ونجيب حقوق المظلومين ونساهم في توقيع أنظمة ونطالب بالحرية واحترام رأي الآخر ونطنطن بحقوق الإنسان ونساعد ضحايا ونطمن مصادر، بس أول ما نكون إحنا الطرف لابنعرف نثبت انتهاك حصلنا، ولا نتحقق منه أصلا رغم أننا دارسين بره وجوه يعني، ولا بنحترم حرية ولا رأي بعض، ولا بندافع عن حقوق بعض، إحنا موكوسين ياجماعة واتعاملوا على الأساس ده مافيش قضية كنا طرف فيها وكسبناها، تحرش بقا تعين، فصل، اقتحام أي حاجة، سجلنا مشرف الحقيقة“.

بنعرف كويس نتأكد من صحة المعلومات ونكشف فساد ضد اكبر ناس في البلد ونجيب حقوق المظلومين ونساهم في توقيع انظمة ونطالب… Posted by ‎ليلى عبدالباسط‎ on Tuesday, August 18, 2020

الصحفي محمد عاطف كتب:“ بعد نشر المدونة للشهادة الرابعة الخاصة بزميلة سورية تعرضت للتحرش من الصحفي (ه ع)، لابد أن يتحلى بقدر من الشجاعة ويتجه لمجلس النقابة للتحقيق معه، بالتوازي مع تشجيع صاحبات الشهادات السابقة بالتحرك قضائيا ضده“.

بعد نشر #المدونة للشهادة الرابعة الخاصة بزميلة سورية تعرضت للتحرش من الصحفي (ه ع)، لابد أن يتحلى بقدر من الشجاعة ويتجه… Posted by Mohamed Atef on Thursday, August 20, 2020

ومن جانبه أدان مجلس نقابة الصحفيين في مصر جرائم التحرش المشينة، كما قدم دعوة للصحفيات والصحفيين للتقدم ببلاغات فورية للنيابة العامة.

وصرح ضياء رشوان نقيب الصحفيين في بيان رسمي أن مجلس النقابة يعلن رفضه التام وإدانته المطلقة، لجرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي وقعت في مصر وجرى الحديث والنشر عنها مؤخرا، ضد أي آنسة أو سيدة مصرية أو غير مصرية عموما، وضد أي زميلة صحفية على وجه الخصوص.

وكشف البيان أن مجلس النقابة يدعو كل الزميلات والزملاء ممن لديهم علم أو أدلة أو شكاوى تخص هذه الجرائم المشينة، لسرعة التقدم بما لديهم للنيابة العامة حتى لا يفلت الجناة بما اقترفوا، وخصوصا بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يوفر سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش.