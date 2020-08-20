ريهانا تسخر من رفض ميلانيا إمساك ترامب بيدها (فيديو)

سخرت المغنية والممثلة الأمريكية ريهانا، على طريقتها الخاصة من دونالد ترامب، حيث أعادت النجمة نشر فيديو على حسابها الرسمي على منصة تويتر، لترامب وزوجته ميلانيا، وظهرت السيدة الأولى خلال الفيديو، وهي ترفض الإمساك بيد ترامب.

وقد أثار مقطع فيديو لسيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، وهي ترفض فيما يبدو الإمساك بيد زوجها دونالد ترامب، أثناء هبوطهما من طائرة الرئاسة، جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ويظهر المقطع ميلانيا البالغة من العمر 50 عامًا، وهي على درج الطائرة الرئاسية، مرتدية حذاء بكعب عالٍ، بينما كانت تحاول الإمساك بفستانها الذي كان يطير بفعل الرياح العاصفة.

ووفقًا للمقطع، بدا أن الرئيس الأمريكي حاول الإمساك بيد زوجته، قبل أن يضع يده اليمنى أخيرًا، على أسفل ظهرها. ومع ذلك، يبدو أن ميلانيا أكثر اهتمامًا بمنع تنورتها من الارتفاع في مهب الريح، متجاهلة محاولاته العديدة لإمساك يدها.

وقامت ريهانا بإعادة نشر الفيديو على حسابها الرسمي على موقع تويتر، وكتبت قائلة: ”ريهانا تحب الفن“ مع وسم ”#78 يوم“، إشارة إلى الوقت المتبقي على موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر.