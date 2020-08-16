بعد وفاة الابن الأصغر للعائلة.. من هم أشقاء دونالد ترامب؟

توفي روبرت ترامب، شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عمر 71 عامًا، جراء نزيف في الدماغ، تعرض له، يوم السبت.

وأعلن الرئيس الأمريكي نبأ وفاة شقيقه، بتغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر، قائلًا:“بقلب مكلوم أعلن أن أخي الرائع، روبرت، توفي الليلة، لم يكن أخي فقط، لقد كان أعز أصدقائي.. سنفتقده كثيرًا، لكننا سنلتقي مرة أخرى.. ستبقى ذكراه في قلبي إلى الأبد.. أحبك يا روبرت، أرقد في سلام“.

كم عدد أشقاء دونالد ترامب؟

كان لدى الأب فريد ترامب وزوجته ماري آن 5 أبناء، ودونالد هو الرابع من حيث الترتيب، ولديه شقيقان وشقيقتان، 3 أكبر منه سنًا، وهم: ماريان، فريد جونيور، وإليزابيث.

أما شقيق ترامب الأصغر، فهو روبرت الذي توفي عن عمر ناهز الـ 71 عامًا، وقد كانت علاقة ترامب به جيدة للغاية.

من هم إخوته وأخواته؟

ماريان ترامب باري

ولدت ماريان في العام 1937 وهي شقيقة ترامب الكبرى، كانت قاضية فيدرالية كبيرة في محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة، لكنها أصبحت غير نشطة في العام 2017 بعد تولي شقيقها منصبه.

توفي زوج ماريان المحامي جون باري بعد صراع مع مرض السرطان في العام 2000 ، ولديها ابن واحد، هو ديفيد وليام ديزموند، من زواجها الأول من ديفيد ديزموند، قبل انفصالها عنه العام 1980.

فريد ترامب

كان فريد ترامب، الذي توفي عن عمر ناهز الـ 42 عامًا في العام 1981، الابن الثاني في العائلة، وكان طيارًا لشركة ”ترانس وورلد إيرلاينز“، ولديه طفلان، فريد الثالث وماري، مع زوجته السابقة ليندا.

وتوفي بنوبة قلبية في أوائل الأربعينات من عمره، نتيجة إدمان الكحول، وهذا السبب الرئيس الذي جعل الرئيس ترامب يتجنب الكحول والسجائر، وكان لفريد أيضًا طفل ثالث، ولد بعد وفاته، وعانى من الشلل الدماغي.

وقال ترامب إن ذكرى فريد كان لها تأثير كبير على حياته المهنية والتجارية.

إليزابيث ترامب

تبلغ من العمر الآن 78 عامًا، هي أيضًا أكبر من دونالد، حيث ولدت في العام 1942 وتزوجت من المنتج السينمائي جيمس غراو في العام 1989، وعملت إليزابيث مديرة تنفيذية لبنك تشيس مانهاتن، قبل أن تتقاعد في فلوريدا.

روبرت ترامب

ولد روبرت ترامب في العام 1948، وكان الشقيق الأصغر الوحيد للرئيس، وكان مدير أعمال ومطورًا عقاريًا أدار الحيازات العقارية لمنظمة ترامب خارج مانهاتن، وكان متزوجًا من بلين ترامب، لكنه طلقها في العام 2007.

تجنب الأضواء خلال حملة شقيقه الرئاسية في العام 2016 لكنه قال إنه يدعم دونالد ”ألف في المائة“.

وتزوج روبرت للمرة الثانية في العام 2020، وتوفي في 15 آب/ أغسطس، بعد يوم واحد فقط من نقله إلى المستشفى.

وفي وقت سابق من هذا العام، أمضى روبرت ما لا يقل عن 10 أيام في وحدة العناية المركزة في مستشفى ماونت سيناي في مدينة نيويورك بينما كان يحاول منع ابنة أخيه ماري ترامب من نشر كتابها الخاص بالرئيس.