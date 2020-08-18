الكويت.. شكوى ضد إمام مسجد أعلن للمصلين "موعد يوم القيامة"

تقدم عدد من رواد أحد مساجد محافظة العاصمة في الكويت، بشكوى ضد إمام المسجد بعد زعمه في إحدى خطبه أن يوم القيامة سيأتي عام 2024.

وتم تحويل الشكوى التي قدمها رواد المسجد لوزارة الأوقاف إلى الجهات المختصة للتأكد منها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفق ما ذكره وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد المطيري لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وبحسب الشكوى فقد سبق للإمام أن ادعى بعض الادعاءات المثيرة للرعب ومنها زعمه برمضان الماضي سماع صيحة، ومطالبة المصلين بالسجود عند سماعها.

وطالب مقدمو الشكوى ضد الإمام الذي لم يتم الكشف عن اسمه، بإعفائه من الإمامة لإلقائه عددا من الخطب المثيرة للجدل.

ونشر حساب في ”تويتر“، مستندا لنص الشكوى المقدمة ضد الإمام، والذي تضمن وقائع شبيهة بالوقائع التي ذكرتها صحيفة ”الراي“.

وجاء في نص الشكوى ”أن المتهم هو إمام مسجد مريم الغيث، وقد سبق أن تم تقديم شكوى ضده في حزيران/ يونيو 2019، بسبب خطبة تطرق فيها إلى الرئيس المصري الأسبق الراحل محمد مرسي“.

شكوى من المصلين فى مسجد مريم الغيث ،، فى منطقة النزهه ضد امام المسجد بادعائه بعلم الغيب وتحديده يوم القيامه 2024 😳وكثير من الأمور فى هذى الشكوه منها توزيع كتاب غير مرخص إلى أخر الشكوى…. 👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/P8qVoxgsw8 — saaaa🇰🇼👨🏼‍🔧 (@saaaa3a8a5) August 17, 2020

وذكر النشطاء آنذاك أن الإمام هو الدكتور فيصل مندني وقد تم حينها وقفه عن الإمامة مؤقتا بعد إحالة الخطبة إلى لجنة الوظائف الدينية لمراجعتها، بعد الحديث عن تجاوز الخطيب لميثاق المسجد وتطرقه إلى أمور سياسية تتعلق بمصر.

ولم يصدر أي تعليق رسمي يؤكد أن الإمام المعني بالحادثة الجديدة هو الدكتور فيصل مندني ذاته، في حين لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التأكد من صحة كل ما يتم تداوله عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.