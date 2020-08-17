"ملح الانستغرام" يكشف كواليس ترحيله من الكويت (فيديو)

كشف شهاب الشهير بـ“ملح الإنستغرام“، للمرة الأولى، عبر مقطع فيديو على تطبيق التواصل الاجتماعي ”سناب شات“، تفاصيل ترحيله من الكويت.

وقال: ”هقولكم عن السبب الحقيقي لترحيلي من الكويت، هو أنا قبل وقعت تعهد في مباحث الآداب بسبب فيديو انتشر لي وأنا في السيارة شخص صورني دون إذني، وأنا قبل ما يستدعوني رفعت عليه قضية، وبعدها هما استدعوني ووقعت معاهم تعهد بأنه لا يتكرر هذا الشيء، ومن وقتها وأنا وقفت تقليد وسوالف ووايد أمور“.

وأوضح أنه ”بعدها بأيام صار بيني وبين واحدة خلاف شخصي، فشنو صار هذه الواحدة راحت قدمت علي شكوى طلعت فيديو قديم لي قبل التعهد حتى تاريخه موجود على اليوتيوب، فمباحث الآداب استدعوني وسألوني علي الفيديو وأنا قلت لهم إنه قديم ووريتهم تاريخه، بعدها المباحث طلبت مني جواز سفري أنه يحطوا عندهم 3 شهور لتحسين السلوك“.

وأشار شهاب إلى أن ”جوازي كان ضايع مني، لكن أمي دورت عليه وبعدها بيوم جابتوا للمباحث قالوا لها إني الساعة 6 المغرب هاخد إخلاء سبيل ومضوني على تعهد آخر“.

ومضى قائلًا: ”فجأة الساعة 6 المغرب طلعت ركبوني سيارة سودة مغيمة، ودوني مكان الأبعاد وبصموني، وأنا قاعد أبكي وزعلان وقلت لهم انتوا قولتوا إخلاء سبيل حقي أنا وحق أمي وحق المحامين، فجأة جابولي تذكرة وودوني المطار وخدوا تليفوني ومسحوا كل حاجة من عليه وعطوني مبلغ 40 دينار، وأنا رفضت أخدهم وسافرت من غير أغراضي، لأني كنت بقالي 3 أيام في مباحث الآداب وما قدرت حتى أتواصل مع أمي أقول لها هاتيلى أغراضي“.

وختم حديثه مؤكدا احترامه لدولة الكويت وقانون الكويت، مناشدا وزير الداخلية الكويتي لمراجعة ملفه وإنصافه.