رئيس البرتغال السبعيني ينقذ سيدتين من الغرق (فيديو)

غامر رئيس البرتغال ”مارسيلو ريبيلو دي سوزا“ بحياته بعدما ألقى بنفسه في الماء، لإنقاذ سيدتين كانتا على وشك الغرق، وعاد بهما إلى اليابسة، وذلك بعد وقوعهما من قارب مطاطي، ما أثار إعجاب السياح المتواجدين في أحد شواطئ منطقة ”فارو“.

وكان الرئيس البالغ من العمر 71 عاما، يقوم بزيارة للمدينة الموجودة جنوب البلاد يوم السبت الماضي، للتحفيز على السياحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي سببتها جائحة كورونا.

وتمكن الصحفيون المواكبون لزيارة الرئيس من تصوير عملية الإنقاذ، التي ساهم فيها أيضا شخص آخر كان قريبا من المكان على متن دراجة مائية.

#Insolite : Le président du Portugal 🇵🇹, Marcelo Rebelo de Sousa, sauve deux petites filles emportées par la marée, après que leur canoë se soit retourné en bord de mer ! La scène à été filmé par la chaîne portugaise SIC, en plein reportage pour promouvoir le tourisme ! pic.twitter.com/qM3gTNqqJn — NOVA PORTUGAL (@NVPORTUGAL) August 16, 2020

وعند سؤال الرئيس عما حصل قال: ”لقد وقعتا، وشربتا الكثير من الماء، ولم تتمكنا من العودة أو الركوب من جديد بسبب قوة التيار“.

وبينما أعجب الكثيرون ببساطة الرئيس، اعتبر آخرون الأمر نوعا من الدعاية في خضم تدابير أزمة كورونا حسب الموقع الفرنسي ”لوباريزيان“.

ويعرف الرئيس البرتغالي بنظام حياته الصحي، كما يشتهر بكونه يعيش حياة بسيطة، وبلغت شعبيته 75% في استطلاع رأي أجري خلال شهر مايو الماضي.